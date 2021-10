Granja Mas Bes, ubicada a Salitja, ha estat la guanyadora del Primer Premi Emprenedoria Quintanes/BBVA de l’entorn rural 2021, dotat amb 15.000 euros. Actualment, Granja Mas Bes té més de 1.200 vaques i destaca per la seva diversificació. El jurat ha valorat el caràcter emprenedor de la família propietària de la finca, la transformació en un negoci diversificat i capaç de portar a terme activitats de diferents tipologies, així com la importància que tenen aquest tipus d’iniciatives per a la revalorització del territori. Aquest 2021, el guardó també ha lliurat tres accèssits, de 2.000 euros cada un, als diferents sectors participants (agroramader, jardineria i forestal).

L’accèssit en el sector Forestal ha estat per a Singular Wood, de Santa Coloma de Farners, per la singuralitat del projecte i la possibilitat de reutilitzar i transformar un recurs natural com és la fusta en un objecte de disseny. Aquesta iniciativa, que és el resultat de la col·laboració entre productors forestals, té com objectiu principal facilitar la comercialització i donar un valor afegit a les fustes dels boscos amb característiques especials i singulars.

L’accèssit en el sector agroramader ha estat per a Talkual de Bellpuig pel seu caràcter innovador i la seva capacitat per aprofitar les noves tecnologies i el canal online per donar sortida a un tipus de producte no estètic que d’altra manera seria rebutjat. Creada amb la missió d’eliminar el malbaratament d’aliments, ofereix caixes de fruita i verdura imperfecta.

L’accèssit en el sector de la Jardineria s’ha lliurat a Japan Espais de Manlleu per la singularitat del projecte respecte d’altres empreses del sector i la seva capacitat per innovar i desenvolupar activitats connexes a la jardineria. Especialitzada en jardineria, paisatgisme i natura, aquesta empresa d’exteriorisme es caracteritza pel tracte personalitzat.

Premi creat el 2016

D’aquesta manera, Granja Mas Bes, Talkual, Japan Espais i SingularWood se sumen al conjunt de projectes reconeguts amb el Premi Emprenedoria Quintanes/BBVA de l’entorn rural que l’escola EFA Quintanes, juntament amb la Fundació Antiga Caixa Manlleu, BBVA i Casa Tarradellas, van crear l’any 2016 per posar en valor els negocis i les activitats del món rural i reconèixer la tasca dels emprenedors que gestionen un entorn pròsper, mitjançant iniciatives ètiques que contribueixen al creixement econòmic del país.

En el marc de la tercera edició, que ha coincidit amb la pandèmia, han nascut iniciatives fruit de l’emprenedoria i l’estima pel món rural. I és en aquesta línia que Toni Martorell, director de l’Escola EFA Quintanes, va destacar que «hem esdevingut més emprenedors que mai. En moments de dificultat, l’ingeni i l’afany de superació és l’única via per seguir en el sector. Hem vist néixer propostes increïbles que diuen molt de les persones i empreses que estimen el món rural».

Una realitat que, per a José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, posa en valor la capacitat emprenedora del món rural. «Cal posar en valor el món rural i la seva importància en l’estabilitat de l’economia, i impulsar estímuls com aquest premi per promoure l’emprenedoria», va explicar.

Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, va destacar la voluntat de l’entitat de poder incidir en l’entorn local i en la millora social.