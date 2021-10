L’Associació Nacional d’Indústries de la Carn d’Espanya (Anice) va alertar ahir que, si els preus de l’electricitat continuen pujant com en els últims mesos, el sector carni podria entrar en «números vermells» pròximament. El sector industrial carni és un dels que més està notant la pujada dels costos energètics i dels pinsos i calcula en uns 500 milions l’impacte de la pujada de la llum i les matèries primeres. El cost de l’energia elèctrica ha passat d’una mitjana anual el 2020 de 34 euros/MWh a multiplicar-se per sis en un any, amb un preu actual de 207,14 euros/MWh. La crisi energètica arriba després d’un exercici globalment positiu el 2020, principalment per l’alça de les exportacions. El comunicat d’Anice vol cridar l’atenció d’una Administració que des del seu punt de vista ha d’ajudar amb mesures concretes el sector per evitar que la situació acabi en pujades de preus per al consumidor.

L’any passat la indústria càrnia espanyola va obtenir una xifra total de negoci de 28.000 milions d’euros i va generar més de 100.000 llocs de treball, la majoria a zones rurals on també es desenvolupa l’activitat ramadera. Però aquest moment dolç pot acabar, temen els productors, si es manté molts mesos l’alça dels costos. La patronal adverteix que si els preus de la llum continuen al mateix nivell d’escalada que els últims mesos, el sector carni podria enfrontar-se a un increment de despeses equivalent a més de 500 milions d’euros, amb una retallada dels resultats d’un 70% aquest exercici. I això en uns moments de forta demanda. Les explotacions que hagin pactat preus de venda dels seus productes prèviament són les que temen especialment l’impacte de la pujada dels costos. La patronal Anice demana suport davant aquesta situació d’incertesa per a la indústria càrnia, que segons va destacar el seu secretari general, Miguel Huerta, «redundarà negativament en la capacitat competitiva del sector».

El 2020 va ser el millor any del sector. La producció espanyola de carns va aconseguir una xifra rècord a Espanya, registrant un total de 7,6 milions de tones, la qual cosa va suposar un increment del 5,1% en comparació amb el 2019, segons les dades de l’enquesta de sacrifici de bestiar del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). Del total de la producció, la carn de porcí continua sent la principal categoria el 2020, amb un total de 5.023.534 tones, representant un creixement del 8,2% respecte el 2019, que suposa més del 65% de la producció total de carn. Bona part d’aquesta producció va ser per a exportació.

Espanya s’ha convertit en el quart productor de carn de porcí, amb un 4,4% de la producció mundial, i la Unió Europea considerada en conjunt és el segon productor mundial, amb un 22,7% del total. Per contra, la producció del sector del boví ha caigut un 2,5% respecte el 2019, quedant-se en les 677.296 tones produïdes. La carn de boví ocupa el tercer lloc en volum, amb el 8,9% de la producció estatal de carns. Per part seva, l’oví i caprí han arribat a les 124.467 tones, encara que la seva producció ha disminuït un 5,5% respecte el volum de 2019. En l’àmbit europeu, Espanya s’ha convertit en el primer productor europeu de carn d’oví i caprí, amb un 15,6% del total i per davant de França (11,2%), Grècia (9,2%) i Irlanda (8,4%).