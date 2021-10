El president de Govern, Pedro Sánchez, va anunciar aquest diumenge que el pròxim Consell de Ministres aprovarà un decret llei pel qual es destinaran 100 milions d’euros addicionals per ajudar les famílies més vulnerables i a empreses per la pujada de la factura de la llum i de cara a l’hivern. El cap de l’Executiu ho va anunciar ahir a Mèrida durant la seva intervenció al 13 Congrés Regional del PSOE d’Extremadura, que va reelegir Guillermo Fernández Vara com a líder dels socialistes extremenys i a la seva nova comissió executiva amb el 99,01% dels vots.

Espanya tendeix a patir més que altres països europeus la pujada del preu de la llum. Això s’explica per una major transmissió dels preus majoristes als detallistes pel model actual de formació de preus en el mercat regulat, així com una elevada proporció d’usuaris en aquest segment de mercat. Segons la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, dels 26,8 milions de consumidors domèstics, el 40% (10,7 milions) estan acollits al mercat regulat.

Aquest Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) suposa un punt de subministrament no superior a 1 quilowatt i amb una potència contractada inferior a 10 quilowatts. I és l’única amb la qual els consumidors considerats vulnerables poden accedir al bo social, un descompte d’entre el 25% i el 40% de què gaudeixen al voltant d’1,19 milions de consumidors, i al subministrament mínim vital. Però en estar indexada al preu de mercat majorista, trasllada immediatament als consumidors qualsevol alteració de preus de mercat, ja sigui a l’alça o a la baixa. El preu majorista també serveix de referència per a la resta de 18 milions d’usuaris amb contractes en el mercat lliure.

Les mesures del Govern

El Govern ha decidit ampliar les principals mesures de l’escut social des del 31 d’octubre al 28 de febrer de 2022. L’Executiu vol ampliar tant la prohibició dels desnonaments de famílies vulnerables que viuen de lloguer, com la possibilitat que aquest tipus de llars obtinguin un ajornament o condonació en el pagament i una extensió del termini de venciment del contracte d’arrendament.

Així mateix, s’ampliarà la prohibició de tallar els subministraments fonamentals (com la llum, l’aigua i el gas) i les mesures relatives a la violència de gènere. La pròrroga farà que aquestes mesures de l’escut social finalitzin al mateix temps que el mecanisme especial d’ertos per la pandèmia. El Govern, paral·lelament, preveu estendre el termini perquè els arrendadors afectats per la suspensió dels desnonaments puguin sol·licitar una compensació des del 30 de novembre fins al 31 de març.

Un moment d’alces de preus

L’anunci d’aquesta aportació econòmica especial de 100 milions en ajudes a famílies vulnerables per compensar la pujada de la llum arriba en el marc d’una gran escalada del preu de l’electricitat al mercat majorista (pool), que va repuntar aquest diumenge a prop d’un 1% fins a situar-se en 213,29 euros el megawatt hora (MWh), mantenint-se novament per sobre de la barrera dels 200 euros / MWh i marcant el preu més alt des que existeixen registres per a un diumenge.

Aquest alça del preu de la llum mantinguda en els últims mesos amenaça a les famílies vulnerables amb l’arribada de la baixada de les temperatures, però també a la indústria, que reclama ja mesures urgents per minimitzar l’impacte de l’alça dels costos en els seus comptes de resultats. L’impacte és especialment seriós en les empreses electrointensives, encara que algunes d’elles mantenen contractes de subministrament a mig termini i han pogut fins ara eludir la pujada de preus energètics.