El Banc d’Espanya farà «una revisió significativa a la baixa» de les previsions de creixement de l’economia espanyola per a aquest any, que actualment se situen en el 6,3%. Així ho va anticipar el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, durant la seva compareixença al Congrés per a valorar el projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2022 presentat pel Govern. El governador va anticipar que «encara no està clara quin serà la revisió de la previsió del creixement per al 2022» -que actualment se situa en el 5,9%-, a l’espera de conèixer noves dades sobre l’evolució econòmica durant l’última part de l’any, com ara les relatives al mercat de treball.

Hernández de Cos va evitar precisar encara les noves previsions -que es presentaran al desembre dins de l’estratègia de comunicació de el Banc Central Europeu-, però sí que va explicar que la correcció obeeix a la dràstica revisió a la baixa de la dada de creixement del segon trimestre que va publicar l’INE a finals de setembre i que va suposaruna retallada del 2,8%, inicialment estimada al juliol en un 1,1%.

En les seves previsions de desembre, el Banc d’Espanya adaptarà les seves estimacions al nou escenari descrit per l’INE. També tindrà en compte els efectes recents sobre l’economia de la inflació i dels «colls d’ampolla» en la cadena de subministrament global de productes. «Les previsions s’han quedat obsoletes», va advertir de Cos, que va apuntar dues dades: segons els models del Banc d’Espanya, un encariment sostingut del preu de la llum del 10% per als consumidors finals en un horitzó de dos o tres anys pot restar tres dècimes al creixement. I una segona dada que pesarà sobre les noves previsions: els «colls d’ampolla» en el comerç mundial ja han provocat una caiguda del 7% en les exportacions europees.

El que és segur és que les noves previsions del Banc d’Espanya s’allunyaran encara més de les que ha utilitzat el Govern per a construir el projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2022, que preveuen un increment del 6,5% enguany i del 7% el proper, aproximadament un punt per sobre del consens dels analistes.