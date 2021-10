La Xina torna a estar en alerta davant la infinitesimal presència del coronavirus. Les 133 infeccions al país més poblat del món han estat suficients per accionar els protocols d’alarma que inclouen tests massius, restriccions de moviment i cancel·lacions d’actes públics. Segueix innegociable la seva estratègia de tolerància zero davant d’un món que veu en la convivència amb el virus un mal menor i és descartable un gir per la inquietud respecte el fet que algun rebrot posi en perill els esdeveniments esportius i polítics de l’any que ve.

L’actual rebrot és el pitjor des d’aquell del juliol amb epicentre a Nanjing i que va ser, per part seva, el pitjor des que la pandèmia va esclatar a Wuhan. Des de la Xina es destaquen els riscos: els casos s’han estès a 11 províncies, gairebé totes al vessant septentrional, des que els primers fossin detectats una setmana enrere en grups de turistes locals de Mongòlia Interior. Les autoritats sanitàries ja han alertat que el quadre s’agreujarà en els propers dies i que, si tots els protocols s’apliquen amb celeritat, no serà sufocat abans d’un mes. Les anàlisis confirmen que es tracta de la variant delta però descarten coincidències amb ceps detectats abans al país. La conclusió elemental és que va arribar de l’exterior i la pregunta immediata és com va poder entrar en un moment en què la Xina es blinda amb quarantenes estrictes de fins a un mes als arribats.

Les investigacions discorren en paral·lel a l’aixecament de tallafocs per controlar els contagis. Les autoritats han ordenat tests massius sobre les poblacions de les zones afectades i la tancada domiciliària dels 35.000 veïns del petit comtat mongol que concentra el gruix de contagis. A Gansu, una província agrària, han estat suspesos els autobusos i taxis mentre a la seva capital, Lanzhou, han tancat els centres turístics. Als operadors de viatges se’ls han prohibit les destinacions afectades.

Desaconsellen les reunions

Pequín, amb una desena de casos sobre una població de vint milions de persones, desaconsella les reunions multitudinàries i els viatges prescindibles i exigeix als arribats de llocs amb alerta mitjana o alta una PCR negativa realitzada en els dos dies anteriors. També ha cancel·lat la seva marató de diumenge que ve, una cita amb gairebé quatre dècades de tradició, i a la qual s’havien apuntat ja 30.000 persones a la capital xinesa.