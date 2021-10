Portugal s’acosta a les eleccions anticipades. El Partit Comunista Portuguès (PCP), un dels antics socis parlamentaris del Govern, va anunciar ahir el seu rebuig als pressupostos i se suma a la negativa del Bloco d’Esquerda (BE), que va anticipar el seu vot negatiu diumenge passat. En cas que no hi hagi canvis d’última hora, un escenari molt poc probable, el president de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocarà els comicis a principis de l’any vinent. El líder del PCP, Jerónimo de Sousa, va considerar insuficients les mesures proposades per l’executiu socialista en el sector sanitari. «Necessitem reforçar el Servei Nacional de Salut. Reclamem la valorització de les carreres, l’augment dels incentius als professionals de salut, més consultes, exàmens i cirurgies. El Govern ha pres la decisió inversa, que afavoreix els negocis dels grups de salut», va assegurar De Sousa.

L’anunci de la gratuïtat de les guarderies no ha estat suficient per aconseguir l’abstenció dels comunistes. Les mesures en matèria de sanitat, salaris i pensions tampoc han convençut el BE. L’Executiu també va anunciar una pujada de 10 euros de les pensions més baixes, una cosa insuficient per als bloquistes.