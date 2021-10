Alemanya, Àustria, Holanda i altres sis països del nord d’Europa sumen forces i rebutgen una reforma del mercat majorista de l’electricitat com reclama el Govern de Pedro Sánchez per frenar l’escalada dels preus de la llum. En una declaració subscrita ahir, en vigílies de la reunió extraordinària de ministres de l’energia que se celebra avui a Luxemburg, els nou Estats membres van recordar que els mercats de gas i l’electricitat s’han construït conjuntament en les últimes dècades i van demanar prudència a la resta de governs europeus abans d’interferir en el disseny dels mercats energètics.

«Compartim l’anàlisi de la Comissió Europea sobre que les causes de l’actual pujada de preus es deuen principalment a l’encoratjadora recuperació econòmica mundial i a factors com una major demanda i oferta de combustibles fòssils però no al disseny dels mercats energètics o la política climàtica», assenyalava el text, que també signaven Dinamarca, Finlàndia, Estònia, Letònia, Irlanda i Luxemburg.

Segons el parer de tots ells, la millor manera de tractar la situació a curt termini, tal com ha proposat recentment l’executiu comunitari en la seva caixa d’eines presentada el 13 d’octubre, és amb mesures «temporals» i «selectives» a nivell nacional per protegir els consumidors i empreses que siguin més vulnerables.