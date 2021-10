La multinacional belga Puratos, amb seu a Sils, creixerà un 26% en vendes aquest trimestre i ja se situarà per sobre de xifres prepandèmia. "En global aquest Nadal estarem per damunt del 2019, quan va ser un any rècord", afirma el director general, Jorge Grande.

L'empresa, especialitzada en matèries primeres per a fleques, pastisseria i xocolata, augmentarà producció a totes les gammes. Aquella que creixerà més serà la de masses mare. Puratos, però, no amaga la preocupació per la crisi de matèries primeres i de transport derivada de la covid-19. Per això, les plantes de Sils i Riudarenes intenten capejar-la allargant estocs, tancant contractes a llarg termini i reduiran fins a un 15% el consum d'electricitat amb plaques solars.