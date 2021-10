El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del TSJC que considera frau de llei el sistema d’adjudicació directa del servei d’aigües. La decisió del Suprem compromet la continuïtat del sistema Congia-Giacsa, ja que no respecta la lliure competència i utilitza il·legalment el sistema d’adjudicació directa. El Congia és un ens públic que agrupa diversos ajuntaments per a la gestió del cicle de l’aigua a través de l’empresa Giacsa. Aquesta empresa està formada pel propi Consorci i la resta d’accionistes són Aigües de Manresa, Aigües de Mataró, Aigües del Prat, Reus Serveis Municipals, i l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca.

La sentència és un nou revés judicial per al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac) i per a l’Ajuntament de Collbató, ja que confirma la il·legalitat d’aquest sistema d’adjudicació de serveis. El Suprem ha descartat admetre els recursos de cassació interposats per l’Ajuntament de Collbató i el Congia-Giacsa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 3661/2020, que va considerar que el sistema d’adjudicació directa empleat constitueix un frau de llei.

Amb aquesta decisió del Tribunal Suprem, la sentència del TSJC esdevé ferma i ara Collbató ha d’executar-la amb un nou sistema de gestió del servei d’aigua que compleixi la llei. A més, queda absolutament compromesa la continuïtat del sistema protagonitzat per Congia i Giacsa.

El TSJC va considerar que el tàndem Congia-Giacsa pot es considerat un instrument fraudulent que serveix als municipis amb empresa pública d’aigua (Manresa, Reus, Villafranca, etc.) per a estendre els seus serveis més enllà de l’àmbit que els és propi i així convertir-se en proveïdors dels municipis petits, que són clients. La sentència també assenyalava que no es podia considerar un encàrrec de gestió, ja que «s’ha de realitzar a altres òrgans o Entitats de Dret Públic de l’Administració, condició que no es dóna a Giacsa com a societat mercantil pública subjecte a dret privat».

Finalment, la sentència determinava que Giacsa no pot ser mig propi dels ajuntaments adherits al Congia per diversos motius. En primer lloc, perquè els ajuntaments no participen en el seu accionariat ni tampoc tenen un control anàleg sobre Giacsa com el que exerceixen sobre els seus propis serveis interns. Un element rellevant és que per al TSJC no disposa de mitjans per a prestar el servei, sinó que exerceix com a intermediari dels seus accionistes que són les empreses públiques municipals, els facilita encàrrecs i ignora l’obligació dels ajuntaments de convocar licitacions, la qual cosa vulnera la normativa de competència.