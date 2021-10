El grup gironí Èxit (format per la Fundació Drissa, la Fundació Ramon Noguera i Ecosol) ha aconseguit inserir a la societat 22 persones que estaven en risc d'exclusió social o tenen una discapacitat severa al mercat laboral. Ho han fet a través del servei de missatgeria sostenible que ofereixen conjuntament amb els comerços de proximitat de Girona i que està subvencionat per la Fundació de la Caixa i el Departament d'Empresa i Treball. Ara fa un any va començar a funcionar el servei davant de la demanda creixent d'entrega a domicili. En la feina de missatgeria sostenible, els treballadors fan tasques de gestió al magatzem i també s'encarreguen de portar els productes frescos a domicili.

El servei de missatgeria sostenible que ofereix el Grup Èxit compleix un any amb la inserció de 22 persones al mercat laboral. Es tracta de persones que estan en risc d'exclusió social o que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn mental sever. Provenen de forma mixta de les tres entitats que formen el grup gironí: la Fundació Drissa, la Fundació Ramon Noguera i Ecosol. De moment, ja hi han participat 33 persones i s'han generat 25 contractes. 19 d'ells són en empreses de treball protegit del Grup Èxit i 6 més en empreses de mercat obert. A més, tres persones contractades en un principi a les empreses de treball protegit van acabar trobant feina en un altre negoci de mercat obert.

Els treballadors que accedeixen al servei de missatgeria sostenible reben una formació individualitzada que inclou cursos compartits entre les tres entitats que formen part del grup. En aquest àmbit, els participants han agafat competències digitals, de seguretat alimentària, conducció de carretons elevadors o el treball en equip, l'organització i la resolució de conflictes. La coordinadora del grup, Anna Güell, ha ressaltat els bons resultats de programa amb l'elevat volum de treballadors inserits en el mercat laboral. Güell ha destacat que gràcies «als més de 20 comerços» que donen servei a Girona, ofereixen «oportunitats formatives i laborals per aquelles persones a qui la vida no els ha donat una primera oportunitat».