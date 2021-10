El president de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, va oferir als poders públics «una aliança» per a la recuperació i evitar posar «traves» al creixement durant el discurs de tancament del 24è congrés nacional de l’empresa familiar.

Seguint la línia del seu discurs inaugural de dilluns, en què va reclamar que les empreses espanyoles «continuïn comptant amb les mateixes condicions que les de la resta de països europeus», Puig va reclamar que no es modifiqui un marc fiscal que tenen «pràcticament tots els estats de la Unió, que tracta de forma diferent aquells elements patrimonials afectes a activitats empresarials de la resta» El president de l’IEF va exigir que no es caigui en la temptació «de destruir les nostres estructures empresarials per respondre a urgències conjunturals», com la necessitat d’incrementar la recaptació.