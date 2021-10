L’empresa Liquats Vegetals -propietària de la marca de begudes vegetals YoSoy- celebra aquest 2021 els seus 30 anys d’existència. Liquats Vegetals, amb seu a Viladrau, va ser la primera empresa a Espanya centrada en la producció i distribució de begudes d’origen 100% vegetal, i avui en dia, tal com assegura la mateixa empresa, s’ha posicionat com la marca de referència en el mercat.

«Aquesta aposta per aquest tipus de producte el 1991 va ser una revolució contracultural que avui en dia no només està plenament normalitzada al nostre país, sinó que es fomenta per contribuir a una societat més saludable», declaren en un comunicat emès en motiu del seu 30è aniversari.

Entre les diferents accions per celebrar aquesta efemèride, Liquats Vegetals ha organitzat un esdeveniment festiu entre els treballadors de la seva seu central, on es van bufar les espelmes del pastís i es va fer un homenatge al fundador, Josep Maria Erra, per «aquests 30 anys de dedicació i esforç posat en aquest projecte». Igualment, es va lliurar un obsequi a cada treballador, agraint el seu compromís i dedicació. A més, l’actor i presentador Quim Masferrer va conduir una cerimònia especial per als treballadors de la companyia.

Exportació a més de 25 països

Liquats Vegetals és l’empresa pionera i líder en begudes vegetals a Espanya. La marca es va fundar el 1991 i exporta els seus productes a més de 25 països. Compta amb les marques YOSOY, YOSOY Ecológico, Monsoy, Almendrola i Natrue. El 2020 la facturació de l’empresa va créixer un 30%, superant els 80 milions d’euros, en un context de fort creixement de la demanda de productes de base vegetal en l’àmbit global. Liquats Vegetals copa el 16,8% de la quota de mercat de les begudes vegetals de país i compta amb un equip de gairebé 300 persones.

Totes les begudes de la marca són elaborades amb aigua de muntanya, captada al Parc Natural del Montseny i utilitza un desenvolupament de tecnologia pròpia i un equip d’R+D per aportar productes «d’etiqueta neta» al mercat. En aquest sentit, Liquats Vegetals compta amb les principals certificacions internacionals, entre les quals destaca la ISO17025 certificant el seu laboratori intern per realitzar el control d’al·lèrgens, o l’ISO 14001 basada en el compromís per una producció sostenible a favor de la Natura i el Medi ambient.

A principis d’any Liquats Vegetals va engegar un projecte per revaloritzar el cultiu de civada per al consum humà amb l’ajuda de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de la Generalitat (IRTA).