Girona estrena un servei compartit de motos elèctriques, impulsat per l'empresa Silence i el seu distribuïdor local, que la companyia vol estendre a ciutats mitjanes d'arreu d'Europa. El nou servei arrenca amb 25 motos, però l'objectiu és que en els propers mesos s'arribi fins al centenar. Funciona íntegrament a través d'una aplicació que geolocalitza les motos disponibles i permet reservar-les. Els usuaris paguen en funció dels minuts que l'utilitzin (el preu és de 27 cèntims quan s'està en marxa) i poden circular tant per la ciutat com per municipis propers. El CEO i fundador de Silence, Carlos Sotelo, diu que ja tenen fins a 150 distribuïdors d'arreu del continent interessats en la tecnologia que ha desenvolupat íntegrament la marca.

El lloguer de motos elèctriques per minut –conegut com a 'motosharing'- ja està implantat a ciutats grans com Barcelona, Roma, Sevilla o València. Ara, però, el servei fa el salt a ciutats mitjanes de l'empresa Silence, que n'ha desenvolupat una tecnologia específica. I la primera ciutat on s'implanta és a Girona.

El servei arriba aquí gràcies a l'aliança entre Silence i el seu distribuïdor local, Interdiesel SA. "És el primer que posa en marxa el nostre 'sharing' de marca", concreta Sotelo. El servei, doncs, és privat, però compta amb la col·laboració de l'Ajuntament.

El lloguer de motos elèctriques per minut gira al voltant d'una aplicació (Silence Connected) que els usuaris s'han de descarregar al mòbil. Després d'introduir les dades, com el DNI o el carnet de conduir, i un cop se'ls hagi donat d'alta, els usuaris accediran a un plànol de la ciutat on veuran totes les motos que hi ha disponibles.

En un primer moment, el servei arrenca amb 25 motos. El gerent d'Interdiesel SA, Robert Espígol, concreta però que l'objectiu és arribar a tenir-ne un centenar als carrers. De moment, el distribuïdor ha fet una inversió de 150.000 euros per implantar el lloguer a la ciutat (que arribaran a ser 600.000 quan el servei estigui al 100%).

27 cèntims per minut

Cada cop que un usuari reservi una moto, tindrà un quart d'hora per anar-la a buscar allà on estigui aparcada. A través del mòbil, podrà engegar-la i també se li obrirà el portaequipatges (on hi haurà dos cascs). Quan circuli, pagarà 27 cèntims per minut; i quan aturi la moto, fins que no torni a engegar-la, aquesta quota es redueix a 7 cèntims.

Els usuaris del servei podran circular no només per l'interior de la ciutat, sinó també per municipis propers. Allò que serà obligatori, però, és que quan aparquin la moto ho facin dins l'àrea que està geolocalitzada (i que s'estén a tota la ciutat). Si no ho fan, i aquesta és una de les novetats del sistema que s'engega a Girona, no podran apagar la moto.

"Tenim clar que volem impulsar la mobilitat sostenible, però també volíem evitar el desordre que hi ha hagut en altres ciutats amb aquest sistema", concreta l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. L'alcaldessa subratlla que el nou servei s'emmarca dins l'objectiu d'impulsar "la mobilitat sostenible" a la ciutat i el posa com a exemple de col·laboració publicoprivada a l'hora d'avançar cap a aquest objectiu.

Arreu d'Europa

El CEO de Silence explica que Girona enceta el camí perquè l'empresa implanti el lloguer de motos elèctriques per minut a ciutats mitjanes d'arreu d'Europa. Carlos Sotelo concreta que, de fet, ja tenen 150 distribuïdors d'arreu del continent interessats en la seva tecnologia, i que l'objectiu és que aquesta xifra arribi a superar els 500 en menys de dos anys. "Hi ha moltes ciutats mitjanes d'Europa que volen aquest tipus de mobilitat", concreta Sotelo.

Silence, empresa catalana nascuda el 2012, preveu tancar l'exercici fabricant cap a 10.000 motos elèctriques. Són 800 més que l'any passat, i tot això, "malgrat les dificultats per aconseguir components i matèries primeres", concreta el CEO.

Compta amb 165 treballadors i segons concreta, el seu fundador, la companya facturarà entre 42 i 45 milions d'euros (MEUR). Precisament, el projecte de la companyia per començar a fabricar un vehicle elèctric de quatre rodes és un dels que ha estat escollits com a preferents per substituir Nissan.