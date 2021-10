Després de la invalidació del càlcul de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Iivtnu), conegut com a impost municipal de plusvàlues, per part del Tribunal Constitucional (TC) s’obren interrogants per als qui ja el van liquidar, els qui el van impugnar i els qui l’haurien de pagar.

El que deixa clar la decisió del Constitucional és que no té efectes retroactius. La sentència avança la «intangibilitat» de les situacions fermes existents abans de la data de la seva publicació, cosa que significa que no es poden revisar les plusvàlues ja abonades que no siguin objecte de reclamació o quan aquesta ja s’hagi tancat del tot.

Jesús María Ruiz de Arriaga, fundador del despatx Arriaga Asociados, distingeix tres situacions:

Contribuents que van practicar l’autoliquidació: En aquests casos, qui va practicar l’autoliquidació compta amb quatre anys per impugnar o reclamar, tal com preveu la legislació.

Contribuents als quals l’Administració local els va practicar la liquidació: Les possibilitats de recórrer o reclamar són més limitades, perquè el termini per fer-ho és de només un mes.

Contribuents que van reclamar, amb la via administrativa encara oberta: Es podran beneficiar de la recuperació del que van pagar. Si la resolució és ferma, no hi ha opció de reclamar.