En els cinc mesos que la Diputació de Girona ha dinamitzat el programa, divuit empreses de les comarques gironines s’han adherit a «SOS Mentoring» (dotze autònoms i sis microempreses). Per comarques, sis pertanyen al Gironès, sis a la Selva, cinc a l’Alt Empordà i una al Baix Empordà. Es tracta d’un programa de voluntariat i gratuït de la Diputació de Girona que té el propòsit de donar suport al teixit productiu local davant la crisi de la Covid-19. A través d’aquest programa, posat en marxa el 2020 per la Fundació Autoocupació, persones empresàries o directives amb experiència ajuden, a través d’un procés d’acompanyament personalitzat, les microempreses i el col·lectiu d’autònoms a prendre les decisions necessàries per contenir l’impacte de la pandèmia. Tanmateix els guien a l’hora de diagnosticar correctament la situació dels seus negocis i els ajuden a elaborar i a implementar un pla d’acció per fer front als reptes actuals.

«És un luxe aprendre d’algú que entrega el seu temps voluntàriament a ajudar-te. I amb aquest programa no aprens d’un professor, sinó d’un altre empresari», exposa Laia Bedós Bonaterra, il·lustradora, artista visual i realitzadora de tallers de creativitat de Blanes, la qual va apuntar-se al programa el mes de juny passat. Les persones interessades a participar a «SOS Mentoring» ho poden fer, com a beneficiàries o com a mentores voluntàries, fins al 31 de desembre.