Les comarques gironines han creat fins a 16.900 llocs de treball durant el tercer trimestre i la taxa d'atur ha baixat més de tres punts fins a situar-se al 10,8%. Els nous llocs de feina es concentren al sector serveis, que malgrat el toc de queda, sí que reflecteix la reducció de restriccions després de la cinquena onada del virus. Per contra, la indústria i la construcció perden ocupació. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), a la demarcació el tercer trimestre del 2021 es tanca amb 13.100 desocupats menys. A finals de setembre, a les comarques gironines hi havia 43.800 persones que busquen feina. En comparació amb l'any passat, la situació millora. Perquè llavors la taxa d'atur era de l'11,73% (amb 43.800 desocupats).

Les dades de l'EPA a les comarques gironines milloren marcadament les del trimestre anterior. Perquè s'impulsa la creació d'ocupació i, de retruc, es redueix l'atur. Entre juliol i setembre, arreu de la demarcació s'han arribat a crear fins a 16.900 llocs de treball. En concret, es passa dels 344.000 amb què es va tancar el segon trimestre als 360.900.

La creació d'ocupació, però, s'ha viscut de manera desigual. Perquè si es passa la lupa per sectors, aquí hi ha alts i baixos. L'auge de la temporada turística s'ha deixat notar, clarament, damunt el sector serveis. A la demarcació, és el que concentra la creació de llocs de treball durant aquest tercer trimestre. Tot i que al juliol el Govern va recuperar el toc de queda, que es va allargar fins a finals d'agost, això no ha llastat el sector.

De fet, les dades parlen per elles mateixes. A la demarcació, durant el tercer trimestre, el terciari ha arribat a sumar fins a 19.000 nous llocs de treball (passant dels 244.100 als 263.100). Hostaleria, restauració, comerç... Tots ells són subsectors que han capitanejat la creació d'ocupació.

En paral·lel, l'agricultura gironina també suma llocs de treball, i passa dels 1.700 als 3.100. De totes maneres, però, el primari encara no es recupera de la caiguda d'ocupació que va registrar durant el segon trimestre del 2021 (perquè al març, aquí hi havia 4.500 treballadors).

Per contra, però, l'EPA també recull que aquest tercer trimestre no ha estat bo ni per a la indústria ni per a la construcció gironines. Perquè totes dues perden ocupació. La indústria, en concret, passa dels 69.700 treballadors als 67.900. I la construcció també es mou en xifres similars (perquè aquí, els ocupats davallen dels 28.500 als 26.800).

Fins a 13.100 aturats menys

En paral·lel a la creació de llocs de treball, l'EPA del tercer trimestre també recull un clar descens de la xifra de desocupats a les comarques gironines. En concret, a finals de setembre n'hi havia fins a 13.100 menys en comparació amb el juny (es va passar dels 56.900 als 43.800). I de retruc, això també fa baixar la taxa de desocupació en més de tres punts, que del 14,19% passa a situar-se al 10,83%.

A més, en comparació amb un any enrere, la situació també millora. Perquè a la demarcació ara hi ha 2.100 aturats menys que al tercer trimestre del 2020. De les 45.900 persones que aleshores buscaven feina a les comarques gironines, ara es passa a les 43.800.