El mercat hipotecari gironí segueix a l’alça i suma punts a una recuperació postpandèmica que sembla ja consolidada. De fet, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), fins al mes d’agost d’enguany s’han firmat un 9% més d’hipoteques de residències respecte a les mateixes dades del 2019, situant-se en un total actual de 4.820 d’operacions de compra d’habitatges. Centrant-nos en una vista mensual, l’agost del 2021 també ha estat més bo que el de fa dos anys, quan els clients van tancar 582 hipoteques -enfrontades amb les 637 que registraven ahir les dades provisionals de l’INE-. Tanmateix les dades recollides des de principi d’any superen per llarg les 4.413 del 2020 (quan el mercat hipotecari es va veure totalment aturat entre el març i el maig per la pandèmia).

Malgrat que el passat mes de juny les operacions disminuïssin lleugerament, les dades registrades durant el mes d’agost reflecteixen un augment que es va afermant i s’apropa cada cop més al pic registrat durant el tercer mes de l’any, que es van registrar més de 700 operacions.

En aquestes dades provisionals facilitades ahir, l’INE situa l’import mitjà de les hipoteques a la província en 151.237 euros.

Si comparem les operacions hipotecàries a les quatre demacacions catalanes, Girona es manté en la segona posició amb una diferència del 25% respecte a la tarragonina que se situa a la tercera posició.

Pel que fa al tipus d'interès de les hipoteques, a tot l'Estat va ser del 2,48% de mitjana al mes d'agost, mentre que el termini per retornar el préstec es va quedar en els 24 anys. Segons les dades de l'INE, dues de cada tres hipoteques es van fer a tipus fix, mentre que la resta es van fer a tipus variable. El tipus d'interès mitjà a l'inici del préstec és del 2,11% per a les hipoteques de tipus variable, mentre que l'interès mitjà de les hipoteques a tipus fix és del 2,7%.

Record en la compravenda

Cal recordar que la compravenda d’habitatges a Girona es va situar fins a l’agost d’enguany en un nombre total de 8.080, la xifra més alta des del 2007, quan es van superar les 12.000, segons les dades publicades a principis de mes per l’INE. Unes xifres que van relativament connectades amb aquest augment progressiu de les firmes d’hipoteques.

Descens a Catalunya

En el conjunt de Catalunya es va tancar el mes d’agost amb un total de 5.372 hipoteques sobre residències, un 8% menys que el juliol. No obstant això, la xifra és un 88,2% més alta en comparació a l’agost de l’any passat. De fet, segons assenyala ACN, Catalunya és la quarta comunitat on més es va incrementar la constitució d’hipoteques en termes interanuals, superada només pel País Valencià (+95,6%), Múrcia (+91,5%) i Madrid (+90%), segons les dades provisionals de l’INE.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, durant l’agost es van constituir 33.105 hipoteques, un 6,3% menys que el juliol, però un 66,9% més en termes interanuals.

En relacio amb el capital prestat, a Catalunya es van moure fins a 864 milions d’euros en préstecs hipotecaris, un 9,7% menys que el juliol, però un 87,1% més que l’agost de l’any passat. Per altra banda, l’import mitjà de les hipoteques al país es va situar en els 160.834 euros.

En el conjunt de l’Estat, l’import mitjà de les hipoteques va ser inferior, situant-se en els 137.894 euros. Per altra banda, el capital prestat va ser de 4.565 milions, un 5,4% menys en termes intermensuals, però un 70,1% menys en termes interanuals.