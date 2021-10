Els sindicats del transport gironí amenacen amb una aturada general del sector a finals de novembre si la patronal manté el que consideren una posició de «bloqueig» en la negociació del nou conveni. Entre els punts que exigeixen que compleixi aquest nou acord, destaca la recuperació del poder adquisitiu «perdut» del 2011 fins avui, xifrat pels sindicats en un 6,4% si es té en compte els tres anys de deflació, o d’un 7,6% sense fer-ho -com hauria estat en el cas de tenir el conveni vigent i «degudament actualitzat»-.

Per altra banda també demanen poder garantir «com a mínim» durant la durada del conveni els IPC futurs, amb clàusula de revisió vinculada als IPC i comptar amb dietes com la mitjana de Catalunya. En aquest sentit apunten que les dietes de plaça no poden ser inferiors a les dels dinars nacionals i exigeixen un permís retribuït de vint dies anuals per acompanyament de menors i persones amb dependència.

Amb tot, els sindicats volen pactar una actualització dels textos dels convenis d’acord amb la normativa laboral d’aplicació al sector i adequar les taules salarials a les categories existents en el segon acord general de transport de mercaderies per carretera i logística i/o al que el substitueixi en el seu moment.

Josep Expósito, secretari general de CCOO a Transports Municipals del Gironès, apunta que «tampoc demanen res de l’altre món». Per aquesta raó assegura que si el proper 2 de novembre, quan la patronal i els sindicats es tornaran a reunir, no s’arriba a un acord «més raonable» convocaran una vaga general del sector del transport a finals del mes vinent.

Tot i això Expósito es mostra prou esperançat perquè la proposta de la patronal es trobi aquest cop «més propera» al que demanen des dels sindicats. «Han millorat l’oferta, al principi la seva proposta estava molt més allunyada del que nosaltres volem, esperem que a la següent reunió hi hagi un principi d’acord».