CaixaBank ha obtingut en els nou primers mesos de l’any un benefici net de 4.801 milions d’euros, gairebé set vegades més que en el mateix període de 2020, quan va guanyar 726 milions, a causa dels impactes extraordinaris associats a la fusió amb Bankia. Sense aquests extraordinaris, el benefici ajustat de CaixaBank se situa en 2.022 milions, quatre vegades més que en l’exercici anterior, que va estar afectat per les elevades provisions per a afrontar la pandèmia, segons informa el grup a la CNMV, el supervisor borsari. El conseller delegat del grup, Gonzalo Gortázar, destaca «la bona evolució del negoci bancari i d’assegurances en un entorn encara complex, i el procés d’integració que discorre de manera ràpida, adequada i en línia amb el que es preveu».

Els impactes no recurrents, que eleven el benefici del banc en 2.779 milions, inclouen una aportació comptable de 4.300 milions del fons negatiu de comerç i el cost net de 1.521 milions del procés de reestructuració d’ocupació i altres despeses associades a la integració. L’entitat ha aconseguit un volum de negoci superior als 963.000 milions d’euros, i els recursos de clients ascendeixen a 607.331 milions, un 46,2% més després de la incorporació de Bankia.

Els ingressos «core», 8.450 milions d’euros fins a setembre, es «mantenen estables» respecte al mateix període de l’exercici anterior per l’activitat comercial, i el marge d’interessos ascendeix a 4.864 milions (-4% respecte al mateix període de 2020). L’entitat atribueix aquest descens a una disminució en els tipus d’interès -en nivells negatius-, que provoca una disminució dels ingressos dels crèdits; al canvi d’estructura de la cartera creditícia per l’increment dels préstecs ICO i al sector públic, i a la reducció dels ingressos procedents del crèdit al consum, entre altres factors.

El marge brut, malgrat l’estabilitat dels ingressos «core» i l’augment dels ingressos de participades (+49,1%), descendeix un 1,1% en taxa interanual, principalment pels menors resultats d’operacions financeres (-57,1%) que incorporaven extraordinaris en 2020. Els recursos en balanç aconsegueixen 441.278 milions (+1,5% en el trimestre i +5,5% l’any orgànic), en tant que els actius sota gestió se situen en 153.223 milions (+1,2% en el trimestre i +12% l’any orgànic). El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicav aconsegueix els 106.521 milions d’euros (+1,4% en el trimestre i +14,2% l’any orgànic) i els plans de pensions arriben als 46.701 (+0,6% en el trimestre i +7,5% l’any orgànic).

L’entitat tanca setembre amb un crèdit brut a la clientela de 355.929 milions d’euros, un 45,9% l’any després de la fusió amb Bankia (-3,7% excloent els saldos aportats per Bankia en la fusió), mentre que el crèdit a particulars puja un 55,1% l’any per la incorporació de Bankia, i el finançament a empreses augmenta un 35,9%. La ràtio de capital principal CET1 se situa en el 13% a tancament de setembre, la qual cosa suposa per sobre de l’objectiu de l’11-11,5%.

Per últim, CaixaBank ha registrat una ràtio de morositat del 3,6%, el mateix nivell que juny, i, respecte a desembre, ha pujat 3 dècimes per la integració.