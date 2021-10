El Govern de coalició PSOE-Podem va aconseguir ahir els suports necessaris per poder superar al Congrés el tràmit més complicat dels Pressupostos Generals del 2022. Finalment, ni ERC ni PNB van presentar esmenes de totalitat, així que dijous que ve, quan s’hagi de votar les que sí que han registrat PP, Vox i altres partits (entre ells Junts i la CUP), donaran suport a l’executiu de Pedro Sánchez i permetran que els comptes segueixin el seu camí. Es facilita, així, un altre camí, el que condueix el mateix Sánchez al final d’una legislatura que va començar amb una pandèmia i segueix, ara mateix, amb les ombres que dóna la inflació al repunt dels indicadors macroeconòmics.

Els nacionalistes bascos, i molt especialment els republicans, van mantenir la tensió fins a l’últim moment. Les negociacions es van rematar pocs minuts abans de les dues de la tarda, quan expirava el termini de presentació d’esmenes a la totalitat. La pedra clau era la llei de l’audiovisual.

Els republicans tenien concertada una executiva del partit a les 11 del matí que semblava que havia de confirmar l’esmena a la totalitat. Una trucada de l’omnipresent ministre Félix Bolaños va endarrerir l’inici d’aquesta reunió telemàtica. Després d’un estira-i-arronsa, en forma de contraoferta catalana, els republicans van quedar pendents d’una última resposta de l’executiu. Finalment, l’encaix entre els uns i els altres va promoure la formulació següent: «Es buscaran les millors fórmules per garantir un percentatge de producció, doblatge i subtitulació en llengües cooficials que requerirà la conformitat d’ERC per aprovar la llei».

En aquesta frase es contenen els dos elements pels quals els republicans treuen pit. La introducció de percentatges o quotes i que es requerirà la seva conformitat per aprovar la llei. A canvi, la possibilitat que Sánchez segueixi amb la tramitació dels pressupostos. El següent pas serà el debat dimecres i dijous de les esmenes que sí han presentat PP, Cs, Vox, Foro Asturias, Coalició Canària, i els altres dos partits independentistes. Dijous els diputats les votaran i, després d’aquest pacte amb ERC i el PNB, el Govern té assegurat que superen l’examen.

El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, va ajornar la primera compareixença, que s’havia fixat a la una de la tarda, i va sortir cap a les dues. Rufián va explicar que s’havia aconseguit un acord per a la transferència immediata de les beques universitàries, per un valor de 18 milions, i un altre per a la gestió íntegra de l’ingrés mínim vital (IMV). Tots dos, va detallar, formen part del capítol d’incompliments de l’actual Govern, ja que deriven dels pressupostos anteriors, ja avalats per Esquerra.

Pel que fa al més important, la llei de l’audiovisual, Rufián va especificar que aquest percentatge per assignar acordat s’ha de fixar abans del 31 de desembre, perquè Espanya ja va amb retard amb la directiva europea i ha rebut un avís que ho ha de fer abans que s’acabi l’any.

Es farà després de les consultes pertinents amb el sector audiovisual i també amb els nacionalistes bascos i gallecs. «Aquesta llei exclusivament es pactarà amb ERC perquè, si no, no surt», va respondre quan se li va plantejar si el Govern s’havia compromès a acceptar la xifra que li proposi la formació republicana.

Fonts de l’executiu i del PSOE defensen la fixació d’una quantitat d’ajudes global i no tancar un percentatge. Tot i això, Rufián considera que «hi haurà quota» o no hi haurà llei, perquè els seus 13 diputats seran claus per poder-la tirar endavant, com demana Brussel·les.

El PP no vol opinar sobre quin percentatge veuria millor perquè no coneix el text legal del Govern i es queixa que l’hagi deixat fora del debat. «No pensen en l’interès general», va lamentar Cuca Gamarra, portaveu dels populars al Congrés.

Aquest acord entre ERC i el Govern ajorna en realitat el debat i, segons fonts republicanes, penjarà com una espasa de Dàmocles sobre tota la tramitació dels pressupostos. Això sí, sobre la base de quines quotes imposar.

L’acord amb el PNB

El mateix advertiment va fer el PNB. El seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, va anunciar cap a dos quarts de dotze que no vetaran la tramitació perquè havia aconseguit un «acord polític» per a la gestió íntegra de l’ingrés mínim vital, encara que això no significa que donarà suport als pressupostos de manera definitiva. A la segona fase de la negociació que s’obre ara, els nacionalistes aspiren a incloure als comptes recursos, tant al País Basc com a Navarra, davant d’un descens de la inversió en els pressupostos que han arribat al Congrés. «Això cal corregir-ho», va avisar, assumint que «hi ha esmenes importants que s’hauran d’acceptar i suposarà un increment pressupostari».