L’últim informe de l’IPCC acaba de publicar-se i les seves conclusions no poden ser més descoratjadores. En aquest estudi es confirma que la influència humana en el canvi climàtic és inequívoca i que l’increment de la temperatura seguirà produint-se almenys fins a mitjans d’aquest segle. Referent a això, els experts responsables de l’elaboració de l’informe afirmen que el nivell d’escalfament superaria els 2 graus a partir de l’any 2050, xifra fixada com a objectiu a l’Acord de París, llevat que es produïssin reduccions profundes en les emissions de CO₂ i altres gasos d’efecte hivernacle en les pròximes dècades. En aquest sentit, a més de reduir les emissions, per complir amb l’Acord de París es necessitarà recórrer a la captura del diòxid de carboni que ja hi ha a l’atmosfera a través d’embornals. El sòl és el major embornal terrestre i la influència de l’agricultura en la seva capacitat d’emmagatzemar carboni està demostrada per estudis científics.

Diversos projectes LIFE han ofert resultats del gran potencial de l’agricultura de conservació per mitigar el canvi climàtic a Espanya. S’estima en unes 53 milions de tones de diòxid de carboni a l’any. Les dades de 2019 de l’agricultura a Espanya llancen emissions de 39 milions de tones de diòxid de carboni per l’agricultura (ramaderia 26 milions i cultius 13 milions). Per tant, l’agricultura de conservació podria ajudar a no només compensar les emissions del sector, sinó fins i tot aportar a la resta de sectors productius.