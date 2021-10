Anecoop ocupa el lloc 299 al rànquing mundial del sector. Aquest any preveu créixer un 5% en vendes respecte de l’anterior. Joan Mir adverteix que la indústria agroalimentària té un paper clau en el procés de recuperació, però es troba en una cruïlla pel repunt de la inflació, els costos energètics i els costos elevats de les matèries primeres.

El Consell de Ministres va aprovar recentment l’avantprojecte de llei per combatre el malbaratament alimentari, que obligarà les botigues a fomentar la venda de productes «lletjos, imperfectes o poc estètics». Pensa que això funcionarà?

La sostenibilitat, a causa del canvi climàtic, s’ha de tenir en compte cada cop més i totes les empreses i la societat han d’evitar el malbaratament alimentari, que és gran a tot Europa. Ara bé, fer dues categories d’aliments -els bons i els de menys qualitat- pot distorsionar el mercat perquè els de menys qualitat podrien empènyer a la baixa els preus dels millors productes. Per tant, fer dues categories és perillós. Anglaterra ho va fer fa dos anys i no es va incrementar el consum.

Què es pot fer, doncs?,

Hem d’aprofitar la producció en origen per destinar-la, per exemple, a usos industrials i no només a la venda fresca. A Anecoop participem en la fàbrica de sucs i grills de mandarina Agriconsa. És una manera de fer rendibles els excedents citrícoles que no es venen en fresc. I, per descomptat, els bancs d’aliments són molt útils per lluitar contra les deixalles. Nosaltres donem una mica més de 330 tones de fruites i hortalisses cada any. Són sortides útils per evitar que es llenci tant menjar a les escombraries.

El camp espanyol mira les grans cooperatives dels Països Baixos o Alemanya per solucionar la seva crisi de preus...

Allà, quatre cooperatives facturen com les 3.500 espanyoles juntes. Cap d’aquí no està entre les primeres 50 europees. Som a anys llum d’aquests gegants del sector hortofructícola d’Europa. Espanya necessita reduir el nombre de cooperatives per tenir un cert protagonisme al mercat. També avançar en gestió i reduir costos. I defensar els preus dels agricultors! Això sí que és important. En processos de concentració s’ha avançat poc durant aquests darrers vint anys a causa dels localismes i individualismes d’algunes cooperatives. Hauríem de superar aquests frens, ja que la integració i la gestió en comú són claus per reduir costos.

Com es poden superar aquestes reticències i impulsar plans de concentració al camp?.

Estem lluny d’arribar al nivell de cooperatives com les dels Països Baixos, Dinamarca, Alemanya o fins i tot Irlanda. Arla Foods fa els derivats de la llet a gairebé tot Europa. Danish Crown és un altre gegant. Per créixer cal ser innovadors i estar a l’alçada del que demana la distribució i els consumidors: satisfacció. Per això la dimensió t’ofereix mitjans, tecnologia i base productiva. Al món en què vivim les cooperatives s’han d’adaptar al que demana la societat. Una petita cooperativa no pot programar una campanya de cítrics en una cadena de supermercats d’Europa. No s’han de convertir en «reductes gals» com el d’Astèrix i Obèlix.

Els dirigents de les cooperatives espanyoles diuen que «hem de convertir-nos en atractius per a les noves formes de producció. Haurem de canviar en la manera com participen els socis a les cooperatives». Comparteix aquesta idea?

No som antics. Fins al 2008 hi havia una onada de liberalisme econòmic als països occidentals, el model dels quals apostava per l’especulació i les inversions immobiliàries. Se’n va anar en orris. Les cooperatives aposten per la idea de compartir valors i de generar un creixement sostenible. Apostar pels recursos humans i la solidaritat. Lluitem contra la despoblació. Això són valors. El nostre lema és «oferir racions de vida per al camp».

La Llei de la Cadena Alimentària passa actualment la seva fase de tramitació al Senat i advoca pels «preus justos» en origen, una històrica reivindicació dels agricultors. Serà una realitat?

El futur passa per defensar els drets dels productors garantint rendes òptimes, sostenibilitat i flexibilitat a totes les baules de la cadena agroalimentària. És complicat, però cal intentar-ho.

El veto de Rússia als aliments de la UE pel conflicte de Crimea ja s’allarga més de sis anys. Com superen la pèrdua del mercat?.

Això representa més competència a Europa perquè totes les empreses busquem mercats alternatius al de Rússia al vell continent. Això no és fàcil. En el nostre cas estem arribant a Bielorússia o Ucraïna, encara que la xifra de negoci en aquests països encara és reduïda. La prohibició ha fet molt de mal als cítrics i a la fruita d’estiu, entre d’altres productes.

Els acords comercials de Brussel·les amb Sud-àfrica i el Marroc afecten de ple els productors mediterranis. Aquests països omplen cada vegada més els rebosts dels europeus de taronges o tomàquets.

Que hi hagi competència no és dolent. El que reclamem, des de fa molts anys, per cert, és que la Comissió Europea compleixi els controls fitosanitaris. L’entrada de plagues foranes està fent molt de mal al negoci agroalimentari. Si a nosaltres ens obliguen a exportar taronges en contenidors refrigerats, per què no els sud-africans? Necessitem lobbies grans a Brussel·les que defensin els interessos de tot el sector alimentari espanyol. Les cooperatives agroalimentàries d’Espanya hi tenim oficina. Probablement, necessitaríem un lobby més gran. Allà hi ha el poder i és on es legisla. Ens falta protagonisme.

L’energia dispara els costos de producció. Preocupa?

Molt. Els costos del sector alimentari es disparen pel preu de la llum i el gas. Això pot elevar els preus dels aliments. Les cambres frigorífiques depenen de l’electricitat i això es nota en la factura elèctrica de les cooperatives. A més, els costos de les matèries primeres també estan pels núvols. Des de començament d’any el cartró val un 32% més. A més a més, els envasos de fusta ens costen un 17% més i les cistelles de plàstic, un 20% per sobre de l’any passat. L’escassetat de primeres matèries provoca que el preu dels palets siguin un 30% superiors. La inflació creix de manera desbocada i el camp ho pateix de ple. Sobretot els pagesos. Qui absorbirà aquests costos? A més, es poden produir problemes de proveïment.

Les «food tech» no paren d’innovar i de parlar de noves tendències. El mercat dels superaliments tindrà cada vegada més negoci?.

Ajuden a prevenir malalties, però les persones no poden viure només d’ells. Són complements. Fan falta més coses. Cal trencar tòpics i tenir una dieta equilibrada.