Moltes persones estan confonent aquest concepte amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV), que és una prestació pensada només per a persones en situació de vulnerabilitat, especialment aquelles que s’han vist afectades econòmicament per la crisi del coronavirus.

En aquest article parlaré sobre la Renda Bàsica Universal (RBU). La RBU és una prestació incondicional a la qual tindrien dret tots els ciutadans pel fet de ser-ho. Totes les persones, independentment de l’edat o llar en què conviuen, tindrien dret a percebre-la. I és incondicional perquè no dependria dels ingressos que es tinguin, ni tan sols de la situació laboral. Aquesta renda incondicional i universal beneficiaria les persones sense cap tipus d’estigma social, perquè la rebria tota la població amb l’objectiu de tenir cobertes totes les necessitats bàsiques i, per tant, la llibertat per poder desenvolupar-se plenament com a éssers humans.

La majoria de les prestacions actuals estan condicionades al compliment de determinades circumstàncies que solen ser incompatibles amb l’obtenció de feina o altres ingressos. Per tant, suposen un desincentiu a l’ocupació i un estímul a l’economia submergida (la trampa de la pobresa). La major part de les prestacions impliquen el reconeixement públic de situacions de marginació, amb el que això suposa d’estigmatització social.

La Renda Bàsica Universal tindria aquests avantatges:

1) És una mesura directa i eficaç contra la pobresa. Les famílies disposarien dels recursos mínims per garantir la seva subsistència.

2) És de senzilla aplicació i gestió, fet que suposaria un estalvi de recursos de l’administració. A més, algunes de les ajudes serien substituïdes o absorbides per la RBU.

3) La compatibilitat explícita amb qualsevol altre ingrés permet obviar la trampa de la pobresa, així com eliminar incentius al frau i les barreres per a acceptar ofertes de feina.

4) Desapareix qualsevol indici d’estigmatització social o vergonya per rebre-la.

5) Aconseguiria reactivar l’economia dotant de liquiditat els consumidors.

No obstant això, també cal tenir en compte els inconvenients:

1) Per implantar la RBU és necessari comptar amb recursos suficients per al seu pagament. Les rendes altes haurien de suportar el cost de les rendes inferiors, de manera que alguns col·lectius socials es veurien perjudicats per aquesta mesura.

2) Es podria desincentivar el treball. Si es garanteix una renda a cada individu, l’incentiu per treballar podria disminuir, especialment per a les rendes més baixes. Si treballa menys gent, hi haurà menys producció i menor renda a repartir. Tot i que la Renda Bàsica Universal, en teoria i justament, hauria d’ajudar les persones a millorar la seva situació laboral mitjançant la formació, permetent més possibilitats de canviar de residència o de poder desplaçar-se per obtenir una feina.

3) El desavantatge més important és que la RBU no va dirigida només a qui realment ho necessita. És un pagament a tots, amb independència del seu nivell de renda.

L’alternativa a no disposar d’una Renda Bàsica Universal és l’increment de la probabilitat que es produeixin disturbis socials, conflictes, migracions massives incontrolables i la proliferació de grups extremistes que s’aprofiten i agiten la frustració social. És en aquest context que s’ha de considerar seriosament la possibilitat d’aplicar una Renda Bàsica Universal ben dissenyada, perquè potser és l’única solució.