Els últims passos en l’absorció de Bankia per part CaixaBank ha provocat un augment d’intents d’estafa a través de correus electrònics en els quals es requereix actualitzar una certa informació. I això es converteix en la cessió de dades personals. L’estafa detectada per l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) aprofita el desconeixement de molts clients nouvinguts de Bankia, així com el dels més veterans, però que encara no saben si la fusió té alguna conseqüència en els seus serveis. Tot això es produeix quan s’està completant la integració tecnològica dels clients de la ja extinta Bankia.

Enmig d’aquest procés en el qual CaixaBank està avisant als seus nous clients perquè revisin la seva informació. Com en altres ocasions, aquests intents de frau busquen aconseguir dades personals i bancàries dels clients, a través d’enllaços a pàgines web en les quals se’ls indica que han d’introduir o facilitar aquestes dades per aprofitar-se’n més tard.