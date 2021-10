La llibreria Etcètera, al barri de Poblenou de Barcelona, va rebre pintades durant la nit del divendres a dissabte contra l’exconseller Josep Rull. La llibreria va organitzar ahir un acte de presentació del seu nou llibre, 1 dia d’octubre i 2 poemes. Quan l’esperança venç la por, al Centre Moral i Cultural de Poblenou.

Les pintades amenaçadores es van fer a la porta metàl·lica de la botiga. Les guixades titllaven Rull d’«etarra» i feien una crida a boicotejar la presentació del llibre. Malgrat tot, l’acte es va fer sense incidents. Per la seva part el Gremi de Llibreters de Catalunya va rebutjar ahir l’atac a la llibreria. A través de les xarxes socials, l’organització empresarial va rebutjar els «atacs, vinguin d’on vinguin» i va demanar respecte per la «llibertat d’expressió». Els fets també van ser condemnats per Rull, que va considerat que «atacar una llibreria és una de les expressions més roïnes».

A la presentació de l’obra l’exconseller, acompanyat per la diputada de JxCat Elsa Artadi, va afirmar que la «debilitat» de l’estat espanyol «l’aboca a haver de desmantellar el seu propi estat de dret», amb referència a la retirada de l’escó a l’exdiputat Alberto Rodríguez però també a la judicialització de l’1-O. «L’estat espanyol és un estat extraordinàriament dèbil i per això valia la pena arribar al final i veure què hi havia darrere el mur», va dir sobre l’1-O.

Artadi i Rull van criticar el paper d’Unidas Podemos. La dirigent de JxCat va afirmar que ara ha sortit el «progressisme espanyol» com una «ampolla de cava» i va retreure que hagin fet el «xou en demanar la dimissió» de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, però que segueixin governant amb el PSOE. Artadi va fer referència a la decisió del Tribunal Constitucional de Bèlgica, que ha tombat la llei d’injúries a la corona d’aquest país arran del cas per l’extradició del raper Valtònyc. «Un xaval mallorquí que rapeja i diu ‘los borbones son unos ladrones’, perquè ho són, ha aconseguit canviar unes lleis que Bèlgica reconeix que són anacròniques i mentrestant aquí tot el progressisme no ha fet absolutament res ni per a ell ni per modernitzar», va criticar.