El 43% dels espanyols no són capaços d’estalviar més de 100 euros al mes a causa de l’augment del cost de la vida, segons un informe de Rastreator, que revela que un altre 23% no pot estalviar res per no tenir prou nivell adquisitiu. Així mateix, la pandèmia ha provocat que el 38% de les llars espanyoles reduís el seu estalvi, percentatge que puja fins al 53% en el cas de les famílies que s’han vist afectades econòmicament i laboralment per aquesta crisi.

Ahir es va celebrar el Dia Mundial de l’Estalvi, una jornada que té com a objectiu conscienciar la població sobre la importància de guardar diners per a una millor qualitat de vida.

«És important conscienciar sobre l’estalvi, encara més en un moment en què moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos per la pandèmia i en què ens enfrontem a un cost de vida més alt, amb alguns serveis en màxims històrics com l’energia» , va destacar el director d’operacions de Rastreator, Álvaro Bas.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la llum ha pujat un 44% respecte l’any anterior, mentre que el preu dels combustibles també ha registrat un augment fort: un dipòsit de 50 litres de gasolina costa ara 75 euros, 17 més que fa un any.