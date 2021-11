Un total de 1.596.500 persones, el 8% dels ocupats, van treballar des de casa més de la meitat dels dies durant el tercer trimestre del 2021, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Es tracta d’un percentatge molt allunyat de les dades registrades durant els mesos més greus de la pandèmia, però «rellevant» en comparació dels nivells precrisi, segons un informe de la consultora de recursos humans Randstad.

La companyia observa un «efecte esglaó» en el comportament del teletreball des del 2019, amb una pujada el 2020, com a conseqüència de la crisi sanitària i les restriccions de mobilitat, i una baixada progressiva amb la tornada a la normalitat. Així, aquest 8% del tercer trimestre se situa 1,4 punts per sota de la dada registrada entre l’abril i el juny d’aquest any, quan la taxa va ser del 9,4%.

La caiguda és molt més accentuada si es compara amb el segon trimestre del 2020, en ple estat d’alarma com a conseqüència del coronavirus, quan el percentatge de teletreball a Espanya va pujar al 19,1%. D’aquesta xifra, un 16,2% dels ocupats teletreballava de manera intensiva i un 2,9% només treballava a distància de manera ocasional.