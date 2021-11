Tanca la superautopista de gas entre Algèria i Espanya. El tub que connecta Àfrica amb Europa a través del Marroc va tallar ahir el subministrament en expirar el contracte 25 anys després de la posada en marxa. El moment no pot ser més inoportú, en plena escalada dels preus d’aquesta matèria primera sense precedents a tot el món. Però el conflicte diplomàtic entre Algèria i el Marroc ha impedit les negociacions del que s’havia convertit en una de les principals portes d’entrada del gas a Espanya.

Va ser l’1 de novembre del 1996 quan va entrar en funcionament el gasoducte Magrib-Europa, tot i que el projecte va començar sis anys abans, el 1990, per diversificar l’aprovisionament de gas i integrar els sistemes gasistes de la Península, així com per connectar els dos continents separats pel Mediterrani.

El tub fa un recorregut en forma de «L» que va des d’Algèria fins a Tarifa. Primer travessa el Marroc i després s’enfonsa a l’estret, mitjançant un tram submarí a una profunditat de fins a 400 metres. A l’interior, el gas natural del jaciment Hassi R’ Mel arriba a Tarifa, on es reparteix a la resta de la Península, i això inclou una part d’aquesta matèria primera per a Portugal.

En total, un viatge de 1.400 quilòmetres a l’interior d’una canonada de 48 polzades amb capacitat per a transportar fins a 13.500 milions de metres cúbics de gas natural a l’any. Això no implica que circuli cada any aquesta quantitat. Segons fonts del sector, el 2019 va funcionar al 36% de la seva capacitat, és a dir, al voltant de 4.900 milions de metres cúbics de fluid.

La seva importància rau en què Algèria és el primer exportador de gas a Espanya, amb al voltant del 40% del total. Tot i que les taxes varien cada any, els últims 12 mesos -de setembre a agost- ha suposat un 45,9% (el 2019 va ser un 33,1% i el 2020, un 29,1%). Per darrere hi ha Nigèria (12,1%), els EUA (10,6%) i Rússia (10,1%), segons Sedigas. Però no tot ve per gasoductes, sinó que la meitat arriba en vaixells metaners que transporten gas natural liquat (GNL).

Més demanda d’Àsia

L’inconvenient és la coincidència entre el tancament del principal gasoducte i l’alça de la demanda dels països asiàtics després de la pandèmia i l’aturada de l’oferta de gas rus. El gas es necessita per a les calefaccions, la indústria i per generar electricitat. Les centrals de cicle combinat cremen gas, i malgrat generar només el 20% de l’electricitat anual, encara és fonamental com a suport quan no hi ha sol ni vent ni aigua, com va passar durant la tempesta Filomena.

Aleshores, entre l’1 i el 18 de gener, l’onada de fred més rellevant de la història del sistema gasista (Filomena) va coincidir amb restriccions en les importacions d’Algèria i la cancel·lació de descàrregues de vaixells de GNL gairebé sense preavisos. L’accés a les reserves acumulades i altres mercats de GNL va permetre assegurar el 100% de la demanda, segons Enagás.

A partir d’ara, una part del gas que venia per la canonada que travessava el Marroc ho podrà fer a través del Medgaz, l’altre tub que arriba a Espanya. Obert el 2011, uneix directament Hassi R’mel amb Almeria. Té capacitat per a 8.000 milions de metres cúbics i s’ampliarà abans de finalitzar aquest any fins a 10.000 milions. El 2019, va transportar gas al 56% de la seva capacitat (uns 4.500 milions de metres cúbics). Una altra part podrà venir a través de vaixells metaners.