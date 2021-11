El creixement continu del preu de les matèries primeres provocat pel desproveïment de productes de construcció ja ha afectat diversos projectes d’Adif, que ha hagut d’arribar a acords amb els contractistes per desencallar la paralització d’algunes obres. Segons va avançar ahir la presidenta del gestor ferroviari, María Luisa Domínguez, tots aquests embussos ja s’han pogut solucionar i les obres afectades continuen al ritme previst. «L’alça del preu de les primeres matèries ha bloquejat algunes obres perquè, en no tenir els contractes una revisió de preus com a conseqüència de la llei de desindexació, estava repercutint en els contractistes. L’equip d’Adif ha treballat de forma molt intensa per desbloquejar la situació», va assenyalar.