El fundador d'Inditex, Amancio Ortega, es manté com la primera fortuna d'Espanya, amb un patrimoni de 67.000 milions d'euros, seguit de la seva filla Sandra Ortega i del president de Ferrovial, Rafael del Pino. Tots tres lideren la llista de les 100 grans fortunes espanyoles de 'Forbes'. Un any més, la llista de 'Forbes' espanyola està encapçalada pel propietari del 60% d'Inditex, la fortuna del qual, 10.000 milions superior a la del 2020, equival a la dels 52 milionaris següents de la classificació. De fet, aquesta setmana Ortega ha ampliat la seva fortuna, quan aquest dimarts ha ingressat 646,8 milions d'euros per la segona i última retribució de l'exercici que la companyia abonarà als seus accionistes, amb la qual cosa aquest any ha ingressat 1.293,6 milions d'euros. D'aquesta manera, el lideratge de l'accionista majoritari d'Inditex es manté ferm i amb millors resultats que l'anterior exercici, marcat per la pandèmia i en el qual la seva fortuna va ser 6.000 milions inferior a la del 2019.

Per darrere es col·loca la seva filla Sandra, única dona entre els cinc primers llocs de la llista, amb una fortuna de 6.300 milions d'euros, un 12,5% més que l'any passat, i el president de Ferrovial, Rafael del Pino, que supera el president de Mercadona, Juan Roig, en la llista i s'alça amb la tercera posició amb 3.800 milions en contraposició amb els 3.700 milions del president de la cadena de supermercats. En el cinquè lloc es col·loca el president d'Abanca, Juan Carlos Escotet, que té una fortuna de 2.700 milions d'euros. Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig i Juan Carlos Escotet, que concentren més del 50% del total de les grans fortunes amb 83.500 milions d'euros, encapçalen aquest rànquing, en el qual despunta l'ascens del president de Ferrovial de la quarta a la tercera posició gràcies al bon rendiment de la companyia en borsa i la seva política de dividends.

Les grans fortunes s'han recuperat de la pandèmia i fins i tot s'acosten als nivells previs a la crisi del 2018, segons 'Forbes'. Així ho reflecteix la riquesa acumulada durant aquest any de les cent persones més riques, amb 153.575 milions d'euros, un 17% més que el 2020. Això suposaria, de mitjana, que cada milionari ha augmentat la seva cartera en 565.000 euros al dia. A més a més, les cent famílies espanyoles més poderoses van sumar 198.430 milions, un 14,7% més que l'any passat. La llista 2021 la tanquen José Riquelme, Joseba Grajales, Miguel Ángel i Mar García-Baquero, Jorge i Josep i Oriol Puig amb 250 milions cadascun.