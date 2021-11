L’empresa gironina Coffee Center, amb seu a Aiguaviva, ha tancat un acord amb un distribuïdor de l’Àsia Central per introduir-hi les seves infusions i tes, tan a granel com envasades en bossetes. Concretament, la companyia ha obert mercat a Kazakhstan, on ha aconseguit posicionar els seus tes i infusions a AAS Foods, distribuïdor i comercialitzador de productes alimentaris a tot el país, i a Esentai Gourmet, una gran superfície situada a Almaty, l’antiga capital durant l`època soviètica i la ciutat més poblada del país.

L’acord, tancat de forma virtual per la pandèmia, ha comptat amb el suport l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de la Generalitat a Moscou.

Actualment, l’empresa factura gairebé 6 milions d’euros anualment i de cara l’any vinent preveu arribar a mantenir aquest xifra i assolir els nivells prepandèmia. D’aquesta facturació, un 5% del total (350.000 euros), es dedica a l’exportació, principalment a països de l’Europa de l’Est, però també a Mèxic i a Itàlia.

Les comandes de Coffee Center a Kazakhstan se centren bàsicament en dues línies de productes. D’una banda, la línia Alma Home i Alma Fit, un tipus de te orgànic, ecològic, sostenible i amb el certificat que tot el material utilitzat és 100% biodegradable, de manera que la seda, el fil o el paper es desintegren en menys d’un mes per mitjà del compostatge. I de l’altra, la línia The Capsoul, una col·lecció de tes a granel de sabors exòtics com mango, pinya colada, maracujà o mandarina, pensats sobretot pel públic més jove.

Segons l’Export Manager de Coffee Center, Sonia Martí, «fa temps que estem introduïts als països de l’Europa de l’Est i volíem obrir mercat a l’Àsia Central. Kazakhstan és actualment com la Rússia dels anys 90. Hi ha ganes d’obertura i és, per tant, un mercat amb un gran potencial. La nostra comanda actual és petita en termes econòmics, però ja som a dins: això és el més important per seguir creixent».

Martí afegeix que «Kazakhstan té costums molt similars als països d’Europa de l’Est, com Rússia, Ucraïna o Moldàvia, i beuen te a totes hores, un factor clau per aconseguir introduir-hi la nostra gamma de tes. La línia de cafè, en canvi, és prioritària i gran en el mercat nacional». Per a l’Export Manager, «un cop estiguem consolidats a Kazakhstan, volem entrar a Uzbekistan, i posteriorment també voldríem explorar els altres mercats de l’Àsia Central com Azerbaidjan o Kirguizistan».

L’empresa té 55 treballadors i disposa de dues fàbriques; la de tes i infusions està ubicada també a Aiguaviva, i la de cafès al Vallès Oriental.