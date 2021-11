El conseller delegat del banc britànic Barclays, Jes Staley, va dimitir ahir abans de fer-se públic un informe del regulador dels serveis financers sobre els seus vincles com a banquer privat de Jeffrey Epstein. En un comunicat, l’entitat assenyala que el consell del banc està «decebut» per l’informe de l’Autoritat de Conducta Financera (FCA, en anglès) sobre els seus vincles amb Epstein, que va ser condemnat als Estats Units per tràfic sexual de menors.

Divendres, l’entitat va tenir coneixement d’unes conclusions preliminars de la investigació de la FCA, sense aportar-ne detalls, va afegir el banc, que puntualitza que la indagació no indica que Staley, que ocupa el càrrec de CEO des del 2015 , hagi vist o estigués al corrent dels delictes d’Epstein, que va aparèixer mort a la seva cel·la a Nova York el 2019.

Staley continuarà cobrant el seu sou fix de 2,4 milions de lliures per any (2,83 milions d’euros) durant els propers 12 mesos.