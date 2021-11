El mercat immobiliari de luxe viu un moment especialment dolç després que la pandèmia hagi elevat l’atractiu dels habitatges amb més espai i qualitat i amb el retorn dels inversors estrangers per l’aixecament de les restriccions de viatges. D’aquesta manera, en segons quines zones de la Costa Brava les compres d’aquesta mena d’habitatges ha experimentat un augment de fins el 47%, segons fonts del sector.

Aquest segment va patir el 2020 un retrocés superior al del mercat general per la seva dependència de l’inversor estranger, però firmes com Lucas Fox i Engel & Völkers confirmen que aquest 2021 ja s’està enlairant i que els preus, que fins ara s’han mantingut, es preveu que comencin a pujar de forma gradual.

En un informe sobre el primer semestre de l’any, Lucas Fox fa un recorregut per les seves principals àrees d’actuació -amb gran protagonisme de Catalunya- i conclou que la demanda estrangera, ara a un 83% dels nivells pre-Covid, guanyarà pes a mesura que es recuperi la mobilitat donat l’interès que percep en aquests compradors.

A la ciutat de Barcelona, les transaccions tancades el primer semestre han crescut un 25% respecte al mateix període de 2020 i la facturació ho ha fet un 34%.

Els compradors -un 42% són espanyols i el 24% nord-americans amb interès per invertir- es decanten per àtics i pisos amb terrassa a l’Eixample i Ciutat Vella, o busquen espais exteriors a la zona alta de la ciutat, encara que el Born, Poblenou i el Turó Park també se serveixen de la demanda.

A Sant Cugat del Vallès, a pocs quilòmetres de la capital, les vendes han crescut un 17% i la demanda prové principalment de famílies que s’estan mudant als afores i busquen àtics o habitatges unifamiliars amb jardí i piscina.

A la Costa Brava, l’augment de les vendes és del 47% a les poblacions més exclusives (Begur, Pals o Palafrugell), amb protagonisme en aquest cas d’inversors de gran poder adquisitiu d’Espanya i de l’estranger, mentre que a la costa de Tarragona el segment del luxe ha vist també increments de les transaccions d’un 20%.

L’activitat s’ha disparat especialment al Maresme, fins al punt que s’ha recuperat ja el nivell pre-Covid, amb un augment de les transaccions del 111% i del 140% de la facturació, per l’impuls també dels compradors locals que deixen la capital. Les compres en destinacions de la costa del Garraf -Castelldefels, Gavà, Sitges i Vilanova- han augmentat un 30%, amb un perfil de comprador molt internacional (a Sitges només el 30% són locals).

Per la seva banda, Engel & Völkers ha destacat que els nou primers mesos d’aquest any ha registrat un increment de doble dígit en el volum d’operacions respecte a l’any anterior. «El moment actual és prometedor. Ja ha tornat la demanda estrangera i els propietaris estan tornant a actuar amb normalitat segons els cicles i períodes que, fins ara, s’havien alterat per la por i la incertesa provocats per la pandèmia», ha explicat el director de vendes d’Engel a Barcelona, Joan Canela.

Segons Canela, a les ubicacions més demandades, tant de primera com de segona residència, els preus s’han mantingut al llarg d’aquest any i és previsible que comencin a pujar de forma gradual.

A Barcelona, els districtes més demandats són a la zona alta (Sarrià, Sant Gervasi i el barri de Pedralbes), l’Eixample i Ciutat Vella. Segons les seves dades, amb un comprador bàsicament nacional, l’habitatge més sol·licitat és un pis d’entre 150 i 200 metres quadrats de 4 dormitoris i 3 lavabos amb terrassa, el preu del qual oscil·li entre els 900.000 i el milió d’euros. En canvi, a l’Eixample el pis més venut és el de tres dormitoris amb dos lavabos d’uns 120 m2, amb un 55% de compradors nacionals i un rang de preus d’entre 500.000 i 700.000 euros.

Les bones perspectives del mercat del luxe de Barcelona han portat Engel & Völkers a triar la capital catalana per llançar la seva nova plataforma online de lloguer d’habitatges d’alt standing per a estades curtes o de mitjana durada. En la cartera d’uns cent immobles que s’hi oferiran destaca The Penthouses by Hotel Arts, que surten a un preu de 15.000 euros el mes