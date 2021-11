L'atur ha trencat la tendència a la baixa a les comarques gironines i ha pujat gairebé un 2% durant l'octubre. A la demarcació, el mes es tanca amb 36.174 desocupats. Feia més de mig any (en concret, des del març) que l'atur no pujava a les comarques gironines. Sobretot, això s'explica per la fi de la temporada turística, perquè de tots els sectors el de serveis és el que suma més treballadors apuntats a les llistes (611). En paral·lel, la creació de llocs de treball també se'n ressent, perquè durant l'octubre la Seguretat Social ha perdut 6.520 afiliats. La nota positiva la posa la comparació amb l'any passat, perquè si les dades es comparen amb l'octubre del 2020 –en plena segona onada- a Girona ara hi ha un 24% menys d'aturats.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social evidencien com el sector turístic sustenta part de l'economia gironina. Aquest octubre es tanca amb 705 aturats més a la demarcació, cosa que suposa un increment de l'1,99% en comparació amb el mes anterior. En total, a les comarques gironines ara hi ha 36.714 persones que busquen feina. Aquest és el primer cop des del març que l'atur tanca el mes a l'alça. La progressiva reducció de les restriccions per la covid-19, sumat a l'arribada de l'estiu i la temporada turística, havien contribuït a reduir la taxa de desocupats. Però ara aquesta tendència s'ha trencat, i caldrà veure si la campanya de Nadal –aquí, el comerç hi tindrà a veure- permetrà que la xifra de desocupats torni a baixar.

A les comarques gironines, per sectors, aquell que suma més desocupats durant l'octubre és el terciari (que inclou, entre d'altres, l'hostaleria). En concret, en comparació amb el setembre, el sector serveis ara té 611 desocupats més. L'agricultura tampoc tanca un bon mes (suma 149 aturats) mentre que, per contra, la indústria i la construcció els redueixen (en 29 i 73 treballadors, respectivament). La situació que viu la demarcació també s'estén a Lleida i Tarragona. Perquè en aquests dos territoris, l'octubre també es tanca amb un augment de l'atur (del 3,56% i de l'1,20%). Barcelona, però, ha reduït un 0,9% la desocupació durant el darrer mes, i el seu pes en el total de Catalunya contribueix al fet que el país tanqui l'octubre amb un tímid descens del 0,13% en la taxa d'aturats.

6.520 afiliats menys

De retruc, la fi de la temporada turística també llasta la creació de llocs de treball. Segons recull l'estadística, durant aquest octubre la demarcació ha perdut 6.520 afiliats (cosa que suposa un descens de l'1,92% en comparació amb el setembre). Ara, a comarques gironines hi ha 333.109 afiliats a la Seguretat Social. Més aturats, menys afiliats i també menys contractes. A la demarcació, durant aquest octubre se n'han signat 24.285. Són 3.411 menys en comparació amb el setembre (xifra que, traslladada en percentatges, suposa un descens del 12,32%). A més, vuit de cada deu contractes han estat temporals.

Les úniques dades positives les dona la comparació amb l'any passat. És a dir, amb l'octubre del 2020, quan s'estava en plenes restriccions per la segona onada del coronavirus. Aleshores, a les comarques gironines hi havia 11.565 aturats més (un 24,23% més). Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre els ERTO. A comarques gironines, l'octubre s'ha tancat amb 1.105 expedients actius que afecten 2.936 treballadors (dels quals, 1.914 tenen tota la jornada laboral suspesa).