El Ministeri de la Seguretat Social ha presentat a patronal i sindicats la seva primera proposta per pagar les pensions de la generació del baby boom. La via plantejada pel ministre José Luís Escrivá per esmorteir l’increment esperat en la despesa en prestacions és apujar les cotitzacions socials que paguen els treballadors durant la vida laboral. El plantejament és augmentar 0,5 punts les contribucions durant una dècada per alimentar la guardiola de les pensions, va avançar El País i va poder confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.