El passeig de la Castellana de Madrid es va despertar ahir vestit amb una lona gegant per anunciar la celebració del 5è Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Segona Revisió Semestral de 2021 el pròxim 10 de novembre. Aquest esdeveniment reunirà a la fira de Madrid (Ifema) més de 1.000 empresaris i polítics entorn de les obres de la infraestructura ferroviària que preveu unir les ciutats mediterrànies espanyoles amb Europa. En concret, es tracta d’impulsar la creació d’una doble plataforma ferroviària d’ample internacional que recorri el litoral mediterrani des de la frontera francesa fins a Algesires, unint totes les ciutats mediterrànies entre si, amb la resta del país i amb Europa. «Una infraestructura clau per a la competitivitat, la generació de riquesa i la creació d’ocupació a tot Espanya», indicava en un comunicat Vicente Boluda, actual president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), entitat impulsora del moviment #QuieroCorredor, nascuda el 2016 i que té per objectiu reivindicar la culminació del corredor mediterrani l’any 2025.

Entre els empresaris destaca la presència de Vicente Boluda, així com Juan Roig, president de Mercadona; José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank; Antonio Garamendi, president de la CEOE, i José Luis Bonet, president de Cámara España. En l’àmbit polític destaca la presència de la nova ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, així com dels presidents de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; del Govern de la Regió de Múrcia, Javier López Miras; la consellera de Foment de la Junta d’Andalusia, Marifrán Carazo, i el comissionat del Govern per al desenvolupament del corredor mediterrani a Espanya, Josep Vicent Boira.

Durant la jornada es preveu fer un balanç de l’estat d’execució de les obres i identificar les actuacions i terminis pendents perquè l’obra estigui acabada en el termini establert.