Nascuda a Sarrià de Ter (1972), Virginia Pueyo ha estat vinculada al sector financer des de 1996: primer a Caixa Girona i posteriorment a CaixaBank on actualment ocupa el càrrec de directora del centre de Banca Privada de Girona Nord. Pueyo serà una de les ponents de la 3a edició de l’eWoman Girona, organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica; impulsat per CaixaBank, amb la col·laboració de Calsina Carré, Prat Sàbat, Cuines Jotri i iGRUP i el patrocini de Toni Pons. Cal inscripció prèvia, que és gratuïta, a través de la pàgina web www.ewoman.es/girona.

Quines qualitats creu que ha de tenir la figura duna persona que ocupa un càrrec directiu?

Hi ha una sèrie de qualitats lligades a la gestió de persones, que per mi són essencials: saber escoltar a la gent del teu equip, fer-los partícips en les decisions, que se sentin i siguin part implicada, donar-los confiança i autonomia, i sobretot ajudar-los a créixer, respectant els processos personals. També hi ha les qualitats lligades a l'activitat: orientació de negoci i resultats, ser conscient que cada dia has d'aportar al compte de resultats, amb una capacitat analítica, de visió àmplia i estratègica, capacitat organitzativa... Tenir clares les primeres ens ajudarà a desenvolupar la funció i que aquestes segones donin fruit i facin créixer l'empresa.

Quina radiografia fa del context de la dona en la societat actual en l'àmbit empresarial?

El paper i pes de la dona en el sector empresarial ha canviat molt en els últims 20 o 30 anys. Quan jo vaig començar a treballar, no trobaves gaires dones en les funcions directives (parlo del nostre sector, però es pot fer extensiu a la majoria), i quan hi eren encara et cridava l'atenció, i fins i tot podia fer gràcia o es podia vendre com «que moderns que som». Avui en dia les dones estan ocupant aquests càrrecs amb molta més naturalitat. M'atreveixo a dir que les dones anem guanyant paper, i que ja no es compara ni s'avalua en relació amb el seu company de gènere..

En quin sentit?

És cert que les dones no sé si per genètica, per context social o per una responsabilitat autoimposada, ens sentim més obligades a ser-hi sempre quan tenim fills petits, i això fa que la incorporació en tasques de responsabilitat potser sigui més tard que en el cas de l'home. És bo saber trobar quin és el moment per allò que deia abans dels processos personals...

Què creu que falta per tal d'aconseguir la paritat en l'’àmbit directiu?

La convicció per part nostra que podem tenir el mateix paper, sobretot en els llocs d’alts càrrecs directius, que és l'assignatura pendent. I també deixar-nos de sentir les superwoman: que hem de ser súper mares, súper esposes i l'excel·lència en tot, que a vegades fa que fem un retrocés i que assumim aquestes tasques més domèstiques a les que ens costa renunciar. Sóc del parer que la paritat arribarà el dia que sigui natural i que no hàgim de comptar ni estar pendents de percentatges. Ha de venir perquè sigui la persona adient la que ascendeixi a un càrrec, no perquè sigui dona o home.

Quins consells donaria a les joves que es volen dedicar al sector bancari?

Amplitud de mires i moltes ganes de protagonitzar la transformació que estem vivint. En pocs anys hem viscut molts canvis i no crec que m'equivoqui si dic que encara n'hem de veure més, de la mà de la revolució tecnològica i digital. Això exigeix ser molt obert al canvi i no tenir cap reticència pel fet de ser dona. És un sector on cada vegada la dona hi pot tenir més paper.