Al final, el Govern derogarà la reforma laboral de 2012 del PP. I utilitza aquesta paraula, «derogació». La que tant perseguia Unides Podem, la que apareix a l’acord de coalició signat pels dos socis al desembre de 2019 i de la qual tant defugia el sector socialista de l’executiu. Però aquest és l’acord polític, mancant entrar en els detalls (i aquests són claus) aconseguit ahir en la reunió del president, Pedro Sánchez, amb les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz. En la trobada, de només una hora (i en un clima «positiu» i amb una «actitud constructiva»), van participar a més els responsables d’Hisenda, María Jesús Montero; Inclusió, José Luis Escrivá, i Educació, Pilar Alegría. També es va incorporar la portaveu, Isabel Rodríguez.

Després de la cita, la Moncloa va emetre un comunicat per a solemnitzar l’acord intern. I en ell s’inclou, en el punt primer, que el Govern «constata» el seu compromís per a la «derogació de la reforma laboral de 2012 en els termes que estableix l’acord de coalició i el pla de recuperació enviat a la Comissió Europea». Aquest era el compromís que invocava repetidament Díaz i el que queda ara de nou per escrit. La vicepresidenta venç, per tant, a nivell de relat, i així ho destacaven en el seu equip poc després de conèixer-se el pacte en el si de l’executiu. Però, en el fons, aquest compromís mai va morir.

El que sí que va passar és que els socialistes rebutjaven el terme. El mateix president ha destacat en les últimes setmanes que el Gabinet pretén «modernitzar» el marc de relacions laborals, i diumenge passat, a Roma, després del G-20, parlava que calia reconstruir «algunes de les coses» que es van fer «malament» el 2012. Aquesta afirmació va indignar els morats, i per això la Moncloa es va disposar a aclarir immediatament que la reforma serà «estructural». A nivell discursiu, el missatge d’ahir llançat per la Secretaria d’Estat de Comunicació torna a la terminologia de l’inici del govern de la coalició.

«La temporalitat i la precarietat són, al costat de la desocupació, les principals anomalies del mercat laboral espanyol i estem decidits a deixar-les enrere. És imprescindible disposar d’eines equilibrades en la negociació col·lectiva i, al mateix temps, establir condicions clares per a la subcontractació», assenyala el comunicat, que s’até també a les paraules dels últims dies de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El segon punt de la nota reconeix el «treball realitzat amb els agents socials fins al moment». És a dir, les converses liderades pel ministeri que pilota Díaz des de març de 2021. Sobre aquesta base, segueix, el Govern busca, «a través del diàleg social, un acord amb totes les parts just i equilibrat». La vicepresidenta segona es va mostrar «satisfeta» amb l’acord aconseguit en el si de l’executiu. A una pregunta d’una senadora del PP sobre els plans del Govern en relació a la reforma laboral, la líder dels morats li va demanar calma: «Estigui vostè tranquil·la. Sánchez, Calviño, el PSOE, Podem i jo mateixa acabarem amb els errors de la política del PP».

«Compleix amb la paraula»

Es perseguirà el consens amb patronal i sindicats. Els socialistes consideraven que si no eren presents en la negociació hi havia el risc que els empresaris es despengessin, percepció que desmentien a l’equip de Díaz, on feien valer tots els acords signats amb totes dues parts. L’executiu considera que aquesta «voluntat» d’aliança amb treballadors i empreses «és la millor garantia d’obtenir una reforma duradora dins de l’acord establert amb la Comissió Europea en el component 23 del pla de recuperació».

L’objectiu del Govern, rubrica el comunicat en el seu tercer i últim punt, és «construir un nou model de relacions laborals per al segle XXI que acompanyi el procés de modernització de l’economia gràcies als fons europeus, a través del diàleg social». Expressions calcades a les utilitzades per Sánchez en aquestes últimes setmanes.

L’executiu de coalició destaca que compleix «amb la paraula donada», perquè l’objectiu és tenir preparda la reforma laboral en el termini fixat amb Brussel·les, abans del 31 de desembre de 2021, il·luminant una «legislació laboral moderna que revisi els desequilibris» de la legislació impulsada pel PP el 2012 i que «deixi enrere els problemes estructurals» del mercat de treball. El Gabinet insisteix que així continua amb el camí ja iniciat amb la derogació de l’article 52.d que permetia «l’acomiadament per baixa mèdica, els reglaments d’igualtat, els eros, la llei rider o el treball a distància».

La portaveu, Isabel Rodríguez, es va atenir a la literalitat del comunicat, sense entrar en els detalls. Va insistir a remarcar els punts fonamentals del pacte: que els treballs previs d’aquests mesos són «positius», que ara la negociació entra en la «recta final» i que una «major coordinació del Govern és positiva per a avançar en el diàleg i aconseguir el millor acord per als treballadors» i que doni la major «seguretat jurídica» a les empreses.