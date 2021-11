CCOO i UGT han convocat una vaga general al sector de les càrnies a tot l'Estat per als dies 25 i 26 de novembre i els dies laborables compresos entre el 3 i el 8 de desembre per exigir un conveni digne per a les persones que treballen al sector, davant l'estancament de les negociacions del Conveni col·lectiu estatal de les indústries càrnies, un dels sectors més importants de la indústria de Girona, que dona milers de llocs de treball.

Aquest divendres, 5 de novembre, a Olot, es farà una assemblea convocada per CCOO d'Indústria de Catalunya, en què seran presents els delegats i delegades de totes les empreses que estan sota el paraigua del conveni estatal de les indústries càrnies, a qui se'ls explicarà la situació de les negociacions, quina és la proposta del sindicat i preparar la vaga. L'assemblea comptarà amb la presència del secretari general de la federació d'Indústria de CCOO, José Antonio Hernández.

Després d'onze mesos de negociacions del Conveni col·lectiu estatal de les indústries càrnies, «no s'han aconseguit avenços significatius que cobreixin les justes reivindicacions de les plantilles del sector. Malgrat alguna millora respecte del seu plantejament inicial, la patronal segueix mantenint propostes que lesionen els drets de les persones treballadores i continua sense assumir les reivindicacions sindicals importants», exposa CCOO, que reivindica que «les negociacions han de servir per dignificar les condicions laborals i salarials de les persones que treballen al sector i posar fi a la precarietat».