Ulla Llama és VP de vendes en una de les principals gestores internacionals, BNY Mellon Investment Management. Tracta diàriament amb especialistes en l'àmbit de la inversió que interpreten les tendències econòmiques per a trobar oportunitats d'obtenir rendibilitat o mantenir el capital, que a vegades és l'important. Considera que en «una situació com l'actual, de tanta incertesa i volatilitat, pot ser interessant un fons flexible», que s'adapti al moment, que trobi oportunitats en qualsevol part del món i que pugui invertir en diferents classes d'actiu (el que anomenem multiactiu), per a fer front a les diferents condicions del mercat que es puguin presentar. «En el nostre cas el BNY Mellon Global Real Return (EUR) compleix amb aquestes característiques. És un fons de gestió activa, és a dir, que les decisions les pren l'equip d'inversió tenint en compte la situació particular del moment i fent èmfasi en la preservació de capital. L'objectiu és aconseguir una rendibilitat a tres o cinc anys, és una opció atractiva per al llarg termini», assegura.

Per què invertir en aquest fons en aquests moments?

Els fons multiactiu poden ser una solució idònia per a clients preocupats per una situació macroeconòmica cada vegada més complexa. A més, inclou un marc temàtic que l'ajuda a exposar la cartera a les grans tendències que influiran en el panorama d'inversió del futur. Aquesta combinació de gestió pragmàtica del moment, amb un enfocament sobre els catalitzadors del futur, fa que siguin productes que poden ser molt interessants en qualsevol moment.

Quins avantatges ofereix?

La flexibilitat que permet que el fons canviï la seva assignació d'actius depenent de l'entorn de mercat. Per exemple, prenent major risc quan l'entorn és positiu i per contra el redueix i es posiciona amb més ponderació en actius refugi quan les coses es compliquen. El fet de tenir accés a una cartera àmplia d'actius globals a través d'un sol fons facilita a l'equip de gestió comparar, equilibrar oportunitats i riscos de manera contínua, però de manera coherent.

Quina és l'estratègia del fons?

L'equip tria els actius en els quals invertir analitzant detalladament cadascun d'ells i, d'altra banda, basant-se en idees d'alta convicció. El fons es divideix en dues parts: diguem que el cor, el nucli dur, conté actius de risc triats per a generar rendibilitats atractives a llarg termini, però aquest nucli està cobert per una altra capa que anomenem “estabilitzadora” amb actius de menor risc i posicions de cobertura per a esmorteir la volatilitat i proporcionar protecció si el mercat baixa.

Per a quina mena de perfil d'inversor és més recomanable?

És interessant per a aquells inversors més conservadors que vulguin assumir una mica més de risc, però els preocupa invertir en renda variable.