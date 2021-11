«El conveni de la indústria càrnia és el conveni de referència a Catalunya en números, però no en condicions». José Juan Marín, secretari d’Acció Sindical de CCOO d’Indústria de Catalunya resumia amb aquesta frase els motius que han portat el seu sindicat i UGT a convocar una vaga general en el sector de la indústria càrnia a Catalunya (la primera que s’hi faria) per als dies 25 i 26 de novembre i els dies laborables compresos entre el 3 i el 8 de desembre. «Exigim un conveni digne per a les persones que treballen en el sector, davant l’estancament de les negociacions del Conveni col·lectiu estatal de les indústries càrnies», detalla la convocatòria de l’aturada.

Com a pas previ a la vaga, CCOO ha convocat per demà divendres una assemblea de delegats i delegades sindicals d’empreses afectades «per explicar-los la situació de les negociacions, quina és la proposta del sindicat i preparar la vaga». L’assemblea es farà a Olot, hi assistiran unes 200 persones i comptarà amb la presència del secretari general de la federació d’Indústria de CCOO, José Antonio Hernández.

«Fem l’assemblea a Olot perquè les comarques gironines són capdavanteres en un sector que a Catalunya té unes 700 empreses i uns 27.000 treballadors», explicava ahir José Juan Marín en conversa telefònica amb Diari de Girona. El dirigent sindical afegia que «a Girona és on hi ha més empreses i més treballadors del sector, i també una de les zones on va començar la campanya per regularitzar les falses cooperatives».

Marín insistia que el conveni català de la indústria càrnia és el de referència a nivell estatal, perquè «Catalunya concentra el 35% de les empreses del sector a Espanya», i també és de un referent per a la resta de la indústria catalana, pel que fa als seus números: «Pel tamany del sector, per les persones que hi treballen, pels milions d’euros que genera, perquè no s’ha aturat durant a pandèmia...». En canvi, afegia, «no és el conveni de referència en les condicions de treball, en absolut, perquè encara que es va resoldre aquell problema de les falses cooperatives i dels falsos autònoms, que afectava unes 7.000 persones les condicions de les quals van ser regularitzades, encara hi ha molts problemes que la patronal no resol». Marín apuntava en aquest sentit que «encara que el sector ha tingut uns beneficis empresarials de rècord durant la pandèmia, i que encara se superaran en el futur immediat, els salaris dels treballadors se situen a la banda mitjana-baixa de la federació d’indústria. Això per no parlar de les jornades de feina llarguíssimes, del treball en cap de setmana, de diumenges obligatoris...·

Segons el dirigent de CCOO, «fa onze mesos que intentem negociar amb la patronal per arribar a un pacte, però com que veiem que l’escenari no canviarà sol hem decidit fer aquesta convocatòria de vaga amb UGT, per apretar més». Marín diu sobre la patronal del sector que «ha fet un pas que sembla més una enganyifa, perquè diu que només vol parlar de salaris, i no de la seva consolidació, i al mateix temps que diu que retirarà això de treballar els caps de setmana, demana més flexibilitat els caps de setmana... Fa una proposta que ens sembla que és més per madurar l’escenari, i potser els ajudarem quan vegin que anem de debò amb l’assemblea i amb la vaga general, que seria la primera en un sector que no ha parat de treballar, que ha estat essencial, i que va obtenir xifres de rècord amb els hàbits de consum derivats de la pandèmia, que s’han mantingut».