Per primer cop en els últims set mesos, l’atur puja a Girona. El mercat de treball gironí va tancar l’octubre amb 36.174 aturats registrats a les oficines de Treball. Suposa un creixement de 705 desocupats i de gairebé el 2% respecte al setembre. No obstant això, la dinàmica és molt més positiva que les registrades l’octubre de l’any passat i, fins i tot, que el de 2019. En termes anuals, Girona compta amb prop de 15.000 treballadors més ocupats mentre que l’atur cau gairebé un 25%. La tendència encara va ser més positiva en el conjunt de Catalunya i Espanya, on la desocupació va seguir caient a l’octubre.

Per sectors, aquell que suma més desocupats durant l’octubre és el serveis (que inclou, entre d’altres, l’hostaleria). En concret, en comparació amb el setembre, el sector serveis ara té 611 desocupats més. L’agricultura tampoc tanca un bon mes (suma 149 aturats) mentre que, per contra, la indústria i la construcció els redueixen (en 29 i 73 treballadors, respectivament).

La fi de la temporada turística també llasta la creació de llocs de treball. Segons recull l’estadística, durant aquest octubre la demarcació ha perdut 6.520 afiliats (cosa que suposa un descens de l’1,92% en comparació amb el setembre). Ara, a comarques gironines hi ha 333.109 afiliats a la Seguretat Social.

Més aturats, menys afiliats i també menys contractes. A la província de Girona, durant l’ octubre se’n van signar 24.285. Són 3.411 menys en comparació amb el setembre. Vuit de cada deu contractes han estat temporals, tot i que la taxa de temporalitat és de les més baixes d’Espanya.

A comarques gironines, l’octubre es va tancar amb 1.105 ERTO actius que afecten 2.936 treballadors. D’aquests, 1.914 tenen tota la jornada laboral suspesa).

«La recuperació econòmica és un fet», va subratllar el secretari de Treball del Govern, Enric Vinaixa, en una roda de premsa aquest dimecres. La reactivació es nota «en la majoria de sectors», ja que s’estan dissipant els efectes més nocius per treballadors i empreses de la covid. Treball confia en un bon hivern pel mercat laboral, ja que «res fa pensar» que la inèrcia positiva pugui canviar «en les properes setmanes», va dir Vinaixa.

«L’estabilitat en la recuperació passa per un canvi de paradigma en la contractació, que deixi de costat la precarietat endèmica i la tendència a competir en salaris baixos i no en coneixement o en qualitat», va dir CCOO en un comunicat. Per la seva banda, UGT va destacar l’elevada temporalitat, per la qual cosa va considerar«urgent» la derogació de les reformes laborals.