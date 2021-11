CaixaBank ha estat elegida per tercer any consecutiu «Millor Entitat de Banca Privada a Espanya» en els Global Private Banking Awards que atorguen les revistes britàniques The Banker i PWM, del Grup Financial Times. El jurat dels premis ha destacat CaixaBank al 2021 pel model de negoci de la seva banca privada, centrat en «la qualitat de servei i l’aposta per l’assessorament financer sostenible, el creixement constant i l’ús de les noves tecnologies per poder oferir la millor experiència de client».