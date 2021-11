La Cambra de Comerç de Girona manté la fira TreballemGi en format virtual i el proper dimecres 10 de novembre es farà la sisena edició d'aquesta fira d'ocupació juvenil. En aquesta edició virtual hi participaran 55 empreses de la demarcació que presentaran, com a mínim, tres ofertes de feina cada una d'elles. Les ofertes s'emmarquen en una trentena de perfils laborals diferents. De moment ja s'hi han inscrit 230 persones, tot i que la Cambra de Comerç preveu superar els 500 joves participants. L'any passat ja es va fer aquesta fira en un format virtual en què hi va haver 542 inscrits que optaven a 176 ofertes de feina.

Amb l'objectiu d'introduir els joves en el mercat laboral, la Cambra de Comerç de Girona torna a organitzar la fira TreballemGi. L'any passat es va fer en format virtual i aquest 2021 la Cambra de Comerç ha optat per mantenir-ho telemàtic.

Enguany la fira es farà el dimecres 10 de novembre i hi participaran 55 empreses que oferiran més de 160 llocs de feina als joves. Hi haurà ofertes per diferents perfils professionals dels camps de les activitats físiques i esportives, l'administració i gestió, l'arquitectura i enginyeria, el comerç, l'edificació i l'obra civil, l'educació, l'electricitat i l'electrònica, la mecànica, l'hostaleria, la imatge personal, la informàtica, la instal·lació, el manteniment, la logística i gestió de magatzems, la sanitat i el transport.

L'any passat aquesta fira va comptar amb 36 empreses participants i van oferir 176 llocs de feina als 542 inscrits. En les edicions anteriors s'havia fet en format presencial on hi havia més de 2.000 assistents, 148 empreses i 322 ofertes de feina.