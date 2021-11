La recuperació de la situació immobiliària a les comarques gironines cada cop és més palpable. Segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank, el conjunt de noves construccions iniciades a les comarques gironines augmenta durant els primers sis mesos del 2021 un 54,7% respecte al mateix període del 2020, amb un total de 996 habitatges. D'aquesta manera, la ciutat de Girona tanca el primer semestre d’enguany amb un total de 120 habitatges iniciats. A la llista els segueixen Banyoles (74), Olot (10), Blanes (9), Figueres i la Bisbal d'Empordà amb sis cada municipi, i Ripoll amb dos. Per altra banda s'han registrat tretze promocions i 42 habitatges a la ciutat de Girona, mentre que s'han posat a la venda un 19% dels habitatges censats a les promocions registrades aquest primer semestre.

D'aquesta manera el Gironès és la comarca gironina que registra un nombre d'habitatges iniciats més elevat, amb 398, seguida pel Baix Empordà (165), la Selva (111), l'Alt Empordà (136), la Garrotxa (57), el Pla de l'Estany (54) i el Ripollès (11). A la resta del territori català, el Barcelonès en registra 1.893, el Baix Llobregat 858 i el Vallès Occidental 835.

Respecte als habitatges acabats, durant els primers sis mesos del 2021 Girona en comptabilitza 119, seguit per Olot amb 55, Banyoles amb 50, Ripoll i Blanes amb dos, i la Bisbal d'Empordà amb un. Per la seva banda, Figueres no ha acabat la construcció de cap habitatge. CEn el conjunt de les comarques gironines se n'han finalitzat un total de 777, amb un augment interanual de 42,3%.

D'altra banda, segons les dades d'aquests primers sis mesos de l'Estudi de l'Oferta d'Habitatge de Nova Construcció a Catalunya, en els municipis estudiats a les comarques gironines la superfície mitjana dels habitatges lliures d'obra nova és de 89 metres quadrats, amb un preu de venda mitjà de 313.128 euros, i amb un preu de venda per metre quadrat útil de 3.447 euros de mitjana. Així, la província gironina es col·loca en la segona posició pel que fa a províncies amb mitjanes més altes de superfície, de preu total i del preu del metre quadrat. Tot i això a Girona es mostra un increment del 29,6% de vendes en comparació al primer semestre del 2020.

El preu mitjà de l’habitatge d’obra nova en venda a Catalunya en el període analitzat és de 369.259 €, un 9,5% superior a la registrada al 2020. Aquest increment es dona en els habitatges d’1, 2, 3 i 4 dormitoris, mentre els habitatges tipus loft i de 5 i més dormitoris presenten importants decrements (5,5% i 12,2% respectivament). Pel que fa al preu per metre quadrat útil, en el conjunt dels municipis és de 4.297 euros, el que suposa un increment en un 11,2% respecte a 2020.

Segons les dades d’aquest estudi, de les 1.013 promocions registrades al 2020 a Catalunya, 386 ja han venut tots els seus habitatges, és a dir, un 38,1% del total. Quant als habitatges, de les 6.098 unitats en venda al 2020, queden a la venda 2.757, per la qual cosa s’han venut el 54,8% del total (3.341). De les promocions estudiades en aquest període, el 49,6% ja estan finalitzades, mentre que el 50,4% es troben en diferents fases constructives.