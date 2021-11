El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va carregar ahir contra Unides Podem i el seu modus operandi en la negociació de la reforma laboral i la de les pensions, argumentant que «estan damunt de la taula coses i papers que no són les que demana la Unió Europea» i recordant que els empresaris no estan «per trofeus polítics, sinó per treballar en el que reclama la UE». Durant la seva intervenció en el XXè Congrés de Directius CEDE, va revelar alguns detalls de la negociació amb l’executiu sobre la reforma laboral i va demanar més temps per estudiar-la. «El Govern ha tingut sis mesos i fins a un any per elaborar la reforma, i ara a nosaltres ens demanen 14 dies. Ens van presentar mig foli amb les idees, el mateix que fa dues setmanes, i això no és seriós», va afegir.

Implicació el sector privat

En aquest sentit, el president de la patronal va recordar que «de cada cinc euros dels fons europeus, quatre els haurà de posar el sector privat», fet pel qual va reclamar «seguretat jurídica, estabilitat regulatòria i qualitat de les normes» perquè els empresaris tinguin clares les regles de joc. «Sembla que ens regalaran els fons i no és així. Els fons vénen acompanyats de reformes, que són les que vol Europa, no les que s’estan explicant aquí. Sembla que al Govern li preocupa més les reformes o contrareformes que els fons», va afirmar. «Si parlem de reforma laboral o de les pensions, volem això. Estem generant unes tensions, una inseguretat que no ajuden. Els empresaris som els que creem ocupació i benestar, les normes són les que fan que vulguem invertir o no», va apuntar Garamendi.

Un altre dels aspectes en què va posar l’accent el líder de CEOE és el relatiu a la temporalitat, denunciant que «s’uneixi la temporalitat amb la precarietat». Sobre això, va recordar que ells treballen en diferenciar per sectors i per tipus de companyies, recordant que poques pimes a Espanya sumen més de cinc treballadors. «Hem de veure de forma seriosa la precarietat i l’atur juvenil. Estarem a la taula de negociació amb tota la serietat», va afegir.