El focus de la reforma laboral del Govern està fix ara en com rebaixar la temporalitat. Després de la reunió de dimecres passat i ja pensant en la següent, l’executiu li dóna voltes des de fa dies a la fórmula que li permeti rebaixar els actuals índexs d’eventualitat al mercat laboral espanyol -els més alts de la Unió Europea- i que aquesta acontenti patronal i sindicats. Del límit generalitzat del 15% que va posar sobre la taula per desencallar les negociacions, aquest vira ara cap a receptes més específiques. I a sobre de la taula del diàleg social hi ha dues vies sobre les quals ja s’ha debatut a altres reunions: fixar límits màxims de temporalitat en funció dels sectors i/o esglaonar aquests percentatges segons la mida de les companyies. El límit del 15% d’eventuals incomodava l’ala socialista del Govern i, des de la recent crisi en la coalició, l’executiu està estudiant com reformular-lo, tal com ja va explicar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

«Hi ha una proposta en la qual coincidim tots que és tornar a la causalitat, és a dir, que el contracte ordinari és l’indefinit i que caldrà justificar un contracte temporal», va afirmar ahir la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en un acte de la UGT. I malgrat que des Treball volen redirigir els esforços de la taula de negociació a parlar d’aquesta causalitat, el focus de divergència que previsiblement protagonitzarà la reunió de dimecres que ve serà el límit generalitzat del 15% de temporalitat.

La paternitat (o maternitat) de la xifra, que apareix explícitament en l’últim esborrany traslladat als agents socials, no està clara. Però el que sí que han manifestat en públic totes les parts és que no estan totalment d’acord amb la mateixa. Díaz va insistir en què la idea «no ha sortit» del seu departament. Els sindicats no volen treure de la taula el percentatge, però tampoc veuen clar deixar-lo només en un índex general i igual per a tothom. I la patronal també renega d’una fórmula generalitzada i apel·la directament a avaluar sector per sector.

La idea d’introduir matisos dins d’aquest percentatge general de temporalitat ja està present en el primer esborrany que va originar la polèmica. S’hi parla d’un percentatge general del 15% «o el percentatge inferior que, si s’escau, estableixi la negociació col·lectiva» per sector. La patronal es mostra partidària de disseccionar aquest tema per gremis. «En la temporalitat caldrà anar per sectors», va assegurar el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ahir des de Còrdova en el XXè Congrés de Directius CEDE.

Els sindicats no han estat mai entusiastes de fixar una xifra límit per a tothom, ja que entenen que això pot legitimar certes empreses a fer contractes eventuals en frau.