Més de 100.000 treballadors del sector carni de tot l'Estat estan cridats a participar en la vaga general convocada pels sindicats CCOO i UGT el 25 i 26 de novembre i els dies feiners del pont de la Puríssima. Els sindicats insten la patronal a moure fitxa per intentar reconduir la situació i evitar un conflicte «dur i històric». Des de CCOO, a més, alerten que si la convocatòria es porta a terme, suposarà l'aturada del quart sector industrial més important de l'estat espanyol i que pot provocar problemes d'abastiment. «I més a les portes d'un pont com el de desembre», ha remarcat el secretari general de CCOO d'Indústria a Catalunya, José Antonio Hernández.

El cinema d'Olot ha acollit aquest divendres l'assemblea de delegats i delegades de CCOO de totes les empreses catalanes que estan sota el paraigua del conveni estatal de les indústries càrnies per explicar-los en quina situació estan les negociacions amb la patronal del sector i preparar la vaga general. CCOO i UGT han convocat una vaga que es farà en dues fases: el 25 i 26 de novembre i els dies feiners compresos entre el 3 i el 8 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima. L'aturada té l'objectiu de defensar i millorar les condicions de feina i de sou del sector a través del conveni col·lectiu estatal, que fa mesos que es negocia sense «avenços». Els sindicats avisen que el marc laboral podria canviar d'aquí a un mes, quan expira el termini fixat per Brussel·les per millorar la regulació del món del treball, i que això pot tenir greus conseqüències per al sector.

«El sector carni no ha parat de créixer en l'última dècada, però la patronal no vol traslladar aquests beneficis a la taula de negociació del conveni estatal», remarca el responsable estatal de negociació col·lectiva de CCOO d'Indústria, Vicente Canet. Canet assegura, a més, que les càrnies han crescut en plena pandèmia del coronavirus i que han exportat un 15% més. «Tot i això, tenen els treballadors en una situació precària», insisteix. Però no només això. «El que planteja la patronal a la taula de negociació és més precarietat: més hores de flexibilitat, que els nous contractes incloguin l'obligatorietat de treballar en cap de setmana o jornades de 10 hores», afirma Canet. «L'únic que busquen són vies per abaratir costos i pagar menys a les persones que treballin al sector», afegeix.

Acabar amb la «precarietat»

Per la seva banda, el secretari general de CCOO d'Indústria a Catalunya, José Antonio Hernández, diu que el que busquen els sindicats és «treure els treballadors de la precarietat» d'una indústria que és la quarta d'Espanya i la primera del sector alimentari a Catalunya. «És un sector fonamental per l'economia del nostre país, que no han parat de guanyar diners i això no es correspon amb la situació dels treballadors», insisteix Hernández. En aquest sentit, Canet afirma que el sector carni factura a tot l'estat espanyol més de 28.000 milions d'euros i que la convocatòria afecta més de 100.000 persones de 3.000 empreses. «Si el conflicte va 'fins al final', hi haurà problemes d'abastiment. Esperem que rectifiquin com més aviat millor», remarca Canet. «La vaga no és mai l'objectiu, és l'instrument. La patronal hauria de reconsiderar la seva posició i mentrestant no hi haurà pau social sinó conflicte», afegeix Hernández.

Principal indústria alimentària de Catalunya

La indústria càrnia és el principal sector agroalimentari de Catalunya, amb un pes del 21,6% del PIB industrial. Ocupa unes 34.000 persones i produeix més de 2,5 milions de tones de carn a l'any.