El dimecres 10 de novembre tindrà lloc la 6a edició de la Fira d’Ocupació Juvenil TreballemGi, un esdeveniment dedicat a la inserció laboral dels joves que, per segona vegada, es realitzarà en format virtual. «La fira és necessària i molt efectiva, ja que les empreses continuen tenint necessitats de personal i hi ha dificultats per tal que les ofertes i els treballadors que busquen feina es trobin», va assegurar ahir durant la presentació del TreballemGi el president de la Cambra, Jaume Fàbrega. Els inscrits podran accedir el dia 10 a les ofertes de feina, corresponents a una trentena de perfils laborals diferents, i contactar en directe amb cada empresa. El funcionament de la plataforma s’allargarà durant una setmana per poder acabar de tancar possibles ofertes. De moment hi ha inscrites 230 persones -tot i que es preveu superar les 500- que podran optar a les ofertes presentades per cada empresa. De moment hi ha inscrites 55 empreses amb com a mínim tres ofertes de feina cadascuna.