Les principals característiques que tenen les finances descentralitzades són:

- Funcionen sobre la base de la tecnologia blockchain (contractes intel·ligents).

- Són molt segures gràcies a les tècniques criptogràfiques.

- Tenen alts nivells de descentralització (sense intermediaris financers).

- Resulten molt transparents per poder ser auditades des de blockchain.

- Són internacionals. Es pot accedir-hi des de qualsevol país del món.

En aquests moments, dins de l’ecosistema Defi podem trobar sistemes de préstecs que són molt diferents. També hi ha mercats descentralitzats (DEX), els mercats de predicció, sistemes de stakings o els pools d’inversions. S’estan utilitzant com a sistemes de pagament i com a serveis bancaris i d’assegurances.

Un exemple clar són els sistemes que permeten l’emissió de stablecoins o monedes digitals lligades a la cotització de divises físiques com el dòlar, sistemes d’identificació digital i d’assegurances financeres.

En principi, les finances descentralitzades permeten l’accés a serveis financers a persones que no estan «bancaritzades».

Es pressuposa que és més fàcil accedir a internet i operar des d’allà que traslladar-se a un lloc on hi hagi una oficina bancària, sobretot en països en vies de desenvolupament. Impulsen el desenvolupament econòmic a través de les monedes digitals, ja que són un nou sector amb tot el futur per davant. Una cosa així com el que està passant amb les fintech.

Agilitzen les transaccions financeres internacionals perquè no necessiten intermediaris que validin els passos i que cobrin per això.

Com ja he avançat abans, els contractes i les plataformes Defi no són per a tothom perquè són complexos d’entendre i utilitzar. En aquest sentit, la descentralització no és total, ja que totes les aplicacions i protocols tenen un mínim grau de control per a situacions que necessiten una intervenció immediata -del tipus botó del pànic-.

Tampoc la seguretat és infal·lible en els contractes intel·ligents perquè depèn tant del fet que estiguin ben codificats i construïts dins de la plataforma Defi, com que estiguin ben programats a les funcions de la blockchain. Per altra banda, el problema de les estafes és molt real a causa dels factors anteriors. Es tracta de tecnologies molt joves que atrauen molts inversors que no les coneixen bé i entre els errors d’unes i d’altres, el terreny per a les estafes és molt ampli.